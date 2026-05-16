Συνέδριο ΝΔ: Ο Μητσοτάκης κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και έθεσε το βασικό δίλημμα της κάλπης

Αν και – σε κάποιο βαθμό – υπήρχε μια πρόγευση από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κήρυξε ουσιαστικά την έναρξη της προεκλογικής κούρσας στη διάρκεια της ομιλίας του στο 16ο συνέδριο της ΝΔ.

Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός έθεσε επί της ουσίας και το βασικό διακύβευμα των επερχόμενων εκλογών, το οποίο στηρίζεται σε δύο δίπολα: πρόοδος – οπισθοδρόμηση και σταθερότητα – ασάφεια. «Σε όποιον ρωτά “γιατί να μας ξαναψηφίσει”, απαντώ: Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Μία τρίτη 4ετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις 4ετίες πίσω», είπε, τονίζοντας ότι «είμαστε εγγυητές της σταθερότητας και σιγουριάς. Μόνο η ΝΔ ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους». Μάλιστα, πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, διερωτώμενος «αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;».

Ο Κ. Μητσοτάκης χρησιμοποίησε ουκ ολίγες φορές τη φράση «το είπαμε, το κάναμε», για να δείξει ότι η κυβέρνησή του παραμένει αποτελεσματική – ένα βασικό επιχείρημα στο πλαίσιο της διεκδίκησης της τρίτης θητείας – αλλά και για να αναπτερώσει το ηθικό της γαλάζιας παράταξης που το τελευταίο διάστημα δεν είναι και «στα πάνω του». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι το συνέδριο είναι «η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους» και τόνισε ότι «είμαι δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Εσείς μου δίνετε δύναμη», ενώ έθεσε το κόμμα σε… αυξημένη ετοιμότητα, λέγοντας: «Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Ξεκινάμε από σήμερα και συναντάμε ξανά το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019 και το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023».

Παράλληλα, έθεσε και την ενότητα στην προμετωπίδα των αναγκών της εκλογικής μάχης ζητώντας από τους πάντες «να μιλήσουμε ανοιχτά, αλλά να συναντηθούμε στους κοινούς μας στόχους. Από αυτή τη μάχη κανείς δεν περισσεύει και κανείς δε δικαιούται να απέχει», ενώ απευθυνόμενος στη «γκρίζα ζώνη» των δημοσκοπήσεων είπε ότι «σε όσους έχουν απομακρυνθεί, είναι ώρα συστράτευσης. Τους ζητώ να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία», προσθέτοντας ότι «στρέφομαι και στους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015, στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη και, σήμερα, κρατούν αποστάσεις. […] Δεν έχω την απαίτηση να μη θυμώνουν. Ούτε να μας δώσουν λευκή επιταγή. Αλλά τους καλώ να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα της ακρίβειας προκειμένου να απαντήσει σε όσους κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει αρκετά, λέγοντας ότι «λυπάμαι και ταυτόχρονα σε έναν βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί».

Από εκεί και πέρα, ο Κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να απαντήσει, τόσο στην εσωτερική γκρίνια στη ΝΔ, όσο και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς – Καραμανλή και Σαμαρά – που απουσιάζουν από το συνέδριο και ασκούν εφ’ όλης της ύλης κριτική, λέγοντας ότι «σε όσους επιμένουν να αναμασούν ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας, εσείς και εμείς έχουμε οδηγό την ιδρυτική μας διακήρυξη που λέει ότι η ΝΔ συντηρεί από την παράδοση μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε σωστά και χρήσιμα. Είναι η φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή που τα λέει όλα», ενώ μια άλλη αποστροφή του λόγου του («γι’ αυτούς που τολμούν να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό μας, βρίσκουν απέναντί τους την ίδια τη ζωή, που μιλάει με πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια του καναπέ») φάνηκε να απευθύνεται και στα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.

Τέλος, ο πρωθυπουργός έκανε ολομέτωπη επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας για τον Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν πιστεύω να έχει ξεχάσει η μεσαία τάξη τι τράβηξε και τι πλήρωσε το 2015- 2019», ενώ έκανε λόγο και για κάποιους που κατάλαβαν μόνο ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «είναι δικαίωμα οποιουδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος», ενώ τόνισε χαρακτηριστικά ότι «το δίλημμα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι “Μητσοτάκης ή χάος”. Είναι “Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης”. Είναι “Μητσοτάκης ή Τσίπρας”. Είναι “Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου”, “Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος”. Δεν αναμετριόμαστε με το κενό. Αναμετριόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη να καθίσουν στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου».

