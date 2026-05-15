search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:31
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 20:53

Παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία της Νέας Αριστεράς ο Αριστείδης Μπαλτάς

15.05.2026 20:53
Αristeidis-Baltas

Την παραίτηση του από την Πολιτική Γραμματεία της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο Αριστείδης Μπαλτάς, καταγγέλλοντας τη διαρροή της τοποθέτησης του συνεδρίαση της 14.05.2026.

Η επιστολή του Αριστείδη Μπαλτά 

Αγαπητές συντρόφισσες, αγαπητοί σύντροφοι: Με την παρούσα επιθυμώ να υποβάλω την παραίτησή μου από μέλος του ΠΓ της ΝεΑρ για τους παρακάτω λόγους:

Πρώτον, το ΠΓ της ΝεΑρ στη συνεδρίαση της 14.05.2026 απέδειξε με μια ακόμη ‘αφορμή’ ότι δεν είναι σε θέση να προστατεύσει τη σοβαρότητα της λειτουργίας του: διέρρευσε από τους κόλπους του μια υποτιθέμενη ‘είδηση’ που με περιλαμβάνει ονομαστικά.

Δεύτερον, μια τέτοια διαρροή στην ιδιαίτερα λεπτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ΝεΑρ εξυπηρετεί εμφανώς πολιτικά ιδιοτελείς σκοπούς και πολύ σαφείς εσωκομματικές στοχεύσεις, υπονομεύοντας τη θεσμική λειτουργία την οποία το όργανο οφείλει να υπηρετεί. Ιδιαζόντως σε συνθήκες όπως οι παρούσες.

Τρίτον, αλλά εξίσου σημαντικό, στην εν λόγω συνεδρίαση εξέφρασα έναν ευρύ πολιτικό προβληματισμό και κατά κανένα τρόπο δεν διατύπωσα κανενός είδους «δήλωση», όπως διατείνεται ή υπονοεί η διαρροή που περιλαμβάνει το όνομά μου.

Επειδή θεωρώ τα παραπάνω εξόχως σημαντικά στην πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, αισθάνομαι υποχρεωμένος να υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος του ΠΓ στην ΚΕ του κόμματος η οποία μου έκανε την τιμή να με εκλέξει στο όργανο αυτό. Η συνέχιση της συμμετοχής μου στο εν λόγω όργανο δεν υπηρετεί τίποτε συναφές με τους στόχους τους οποίους όλοι και όλες είχαμε θέσει στην ιδρυτική μας διακήρυξη, στόχους στους οποίους εξακολουθώ να εμμένω. Ευχαριστώ για την μέχρι σήμερα συνεργασία».

Ο Αριστείδης Μπαλτάς κλείνει την επιστολή παραίτησής του με το υστερόγραφο: «Ευελπιστώ ότι το ΠΓ θα προβεί στην διόρθωση της υποτιθέμενης ‘είδησης’ και παρακαλώ να κοινοποιηθεί η παρούσα στα μέλη της ΚΕ».

Σε ποια διαρροή αναφέρεται

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς, που συνεδρίασε υπό τον προεδρεύοντα Γαβριήλ Σακελλαρίδη, δεν παρέστη σχεδόν κανένα στέλεχος της μειοψηφούσας ομάδας, εκτός από τον Αριστείδη Μπαλτά που ξεκαθάρισε πως δεν θα αποχωρήσει από το κόμμα, και την Μαρία Βαμβουρέλλη που δεν τοποθετήθηκε.

Διαβάστε επίσης

Προς… Τσίπρα κοιτάζει ο Οζγκιούρ Φερχάτ που ανεξαρτητοποιήθηκε: «Το όνομά του είναι στην  επικαιρότητα» – Τι λέει η Πατησίων

Λάβρος ο Τσίπρας για κόκκινα δάνεια και funds: «Το 2025 έγιναν πενταπλάσιοι πλειστηριασμοί απ’ ό,τι την πενταετία 2015-2019»

Ο… «ακίνητος πόλεμος»: «Ψεύδεται ο Ανδρουλάκης» λέει ο Γεωργιάδης, «λάσπη από τη Δεξιά» απαντά ο Τσουκαλάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lefkada drone 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα ΕΥΠ-ΓΕΕΘΑ

travolta
LIFESTYLE

Κάννες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζον Τραβόλτα (Video)

livanos-eripeia-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

koytsoympas-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουτσούμπας: Nα βάλει ο λαός τη σφραγίδα του στις εξελίξεις – Να αχρηστευτεί κάθε παγίδα με παλιούς, αλλά και νέους δήθεν «σωτήρες»

peripolikoo12
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 32χρονο για διακίνηση ναρκωτικών στην Αττική

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 22:25
lefkada drone 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: Ολοκληρώθηκε το πόρισμα ΕΥΠ-ΓΕΕΘΑ

travolta
LIFESTYLE

Κάννες: Τιμητικός Χρυσός Φοίνικας στον Τζον Τραβόλτα (Video)

livanos-eripeia-gynaika
ΚΟΣΜΟΣ

Παρατείνεται η «εκεχειρία» Ισραήλ – Λιβάνου κατά 45 ημέρες

1 / 3