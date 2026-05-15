Προς… Τσίπρα κοιτάζει ο Οζγκιούρ Φερχάτ που ανεξαρτητοποιήθηκε: «Το όνομά του είναι στην  επικαιρότητα» – Τι λέει η Πατησίων

Σαφείς υπαινιγμούς για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα άφησε στις δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής ο Οζγκιούρ Φερχάτ που ανεξαρτητοποιήθηκε, αποχωρώντας από την ΚΟ της Νέας Αριστεράς, η οποία αριθμεί πλέον 11 μέλη.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής Ροδόπης στις δηλώσεις του έκανε λόγο για τέλμα στη ΝΕΑΡ και τόνισε ότι επιθυμεί να πάρει μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο: «Επισκέφτηκα τον Πρόεδρο της Βουλής και του παρέθεσα την επιστολή της παραίτησης μου από την ΚΟ της ΝΕΑΡ. Θα πορευτώ ως ανεξάρτητος βουλευτής. Ξέρουμε το τέλμα της ΝΕΑΡ, έκανα το βήμα της ανεξαρτητοποίησης τηρώντας τις αρχές και τις αξίες μου. Θέλω να πάρω μέρος σε ένα εγχείρημα που θα αντανακλά τον προοδευτικό χώρο και όχι όπως η αντιπολίτευση είναι σήμερα».

Σε ερώτηση αν θα πάει στον Τσίπρα, απάντησε ότι «προφανώς γίνονται πολλές διεργασίες και το όνομα Αλέξης Τσίπρας είναι στην επικαιρότητα», ενώ αν είναι και άλλοι συνάδελφοί του που θα φύγουν, επισήμανε πως πρέπει «να προχωρήσουμε σε κινήσεις ενότητας και ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου. Αφορά τους ίδιους. Να μείνουμε στην δικιά μου ανεξαρτητοποίηση».

Η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή έρχεται μετά από φήμες ότι επίκεινται αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών που πρόσκεινται στην μειοψηφία και έχουν ταχθεί υπέρ της συνεργασίας με το υπό ίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για το οποίο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις στις αρχές Ιουνίου.

Νωρίτερα, βουλευτές αυτής της απόψης διέψευδαν δημοσιεύματα για άμεσες εξελίξεις, σημειώνοντας με νόημα πως «αυτή τη στιγμή» δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις, ενώ υπάρχουν εκτιμήσεις πως δεν αναμένεται μαζική “έξοδος” πριν τη συζήτηση για την Προανακριτική στην Ολομέλεια την ερχόμενη Πέμπτη.

Πάντως, ακόμη και αν η κίνηση του βουλευτή Ροδόπης ήταν μεμονωμένη αυτή τη στιγμή, φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου και για τους υπόλοιπους βουλευτές αυτής της πλευράς να αποχωρήσουν εν όψει των ευρύτερων εξελίξεων που επιφέρει η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Σημειώνεται ότι ο Οζγκιούρ Φερχάτ, είχε παραβρεθεί στην εκδήλωση με τον Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρι, τη Δευτέρα.

Πάντως, αν και όρος του πρώην πρωθυπουργού για την ένταξη στο κόμμα του είναι η παραίτηση από τη βουλευτική έδρα, για όσους είναι βουλευτές, προς το παρόν μιλάμε μόνο για ανεξαρτητοποίηση και όχι για παραίτηση.

Κύκλοι Πατησίων: Να αποφασίσουν γρήγορα και οι υπόλοιποι

Σε μια πρώτη τους αντίδραση μετά την γνωστοποίηση της ανεξαρτητοποίησης κύκλοι της Πατησίων τονίζουν πως «όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους» καλώντας μάλιστα «όσοι αμφιταλαντεύονται και ευθυγραμμίζονται με το σκεπτικό Φερχάτ να αποφασίσουν γρήγορα». Επαναλαμβάνοντας δε τα όσα ανέφερε διαρροή νωρίτερα το μεσημέρι για τα πρωινά δημοσιεύματα, από την Πατησίων δηλώνουν άγνοια καθώς «στην χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, δεν υπήρξε καμία ενημέρωση για μια τέτοια εξέλιξη».

