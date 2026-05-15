Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας – Προσήχθη ο σύντροφός της

Νέα τραγωδία έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής, 15/5, στον Πειραιά, όπου μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα επί της οδού Καλλιρόης, περίπου στις 18:45 το απόγευμα, όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος, και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο «Τζάνειο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος της νεαρής γυναίκας ήταν ακαριαίος, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση, με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» αυτοχειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη έμενε στο διαμέρισμα μαζί με τον 50χρονο σύντροφό της, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 50χρονος έχει προσαχθεί από τις Αρχές.

