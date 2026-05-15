search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 20:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.05.2026 19:47

Τραγωδία στον Πειραιά: Νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας – Προσήχθη ο σύντροφός της

15.05.2026 19:47
asthenoforo_file

Νέα τραγωδία έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής, 15/5, στον Πειραιά, όπου μια νεαρή γυναίκα έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλλίπολης, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα επί της οδού Καλλιρόης, περίπου στις 18:45 το απόγευμα, όταν η νεαρή κοπέλα έπεσε από το μπαλκόνι διαμερίσματος, και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 24χρονη κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο νοσοκομείο «Τζάνειο», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατος της νεαρής γυναίκας ήταν ακαριαίος, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση, με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» αυτοχειρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 24χρονη έμενε στο διαμέρισμα μαζί με τον 50χρονο σύντροφό της, ο οποίος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 50χρονος έχει προσαχθεί από τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Εικόνες-σοκ από το σπίτι-τρώγλη στο Περιστέρι που ζούσε η οικογένεια με τα 6 ανήλικα παιδιά – Τι υποστήριξαν οι γονείς (Video)

Δίκη για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Ήταν λάθος αλλά η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική», υποστήριξαν οι αστυνομικοί

Το πρόγραμμα Forward δίπλα σε 100 μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα δυναμικό οικοσύστημα ανάπτυξης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
instagram_logo
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι τα Ιnstants που λανσάρει το Instagram και γιατί οι χρήστες αντιδρούν

mitsotakis tsipras androulakis- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνέδριο ΝΔ: Πώς… στόλισε Ανδρουλάκη και Τσίπρα ο Μητσοτάκης

menegaki-eksot
LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη καλωσορίζει το καλοκαίρι – Οι selfies στο Instagram που ενθουσίασαν τους fans της

troxaio troxospito
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο με τροχόσπιτο στην Ιόνια οδό – Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Γάλλων

gilfoil soyda 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στη ναυτική βάση της Σούδας η Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

paidi rodos aerodromio – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συγκινητική υποδοχή στο αεροδρόμιο για τον μικρό Νικόλα που νίκησε τον καρκίνο – Επιστρατεύτηκε και ο… Spiderman

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

kypros-trozena
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί αγόρασαν εγκαταλελειμμένο χωριό σε περιοχή Natura 2000 στη Λεμεσό –Αντιδράσεις στην Κύπρο (Video)

komision-new
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απαγορεύει τις εισαγωγές κρέατος από τη Βραζιλία στην πρεμιέρα της συμφωνίας με τη Mercosur

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.05.2026 20:51
instagram_logo
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι τα Ιnstants που λανσάρει το Instagram και γιατί οι χρήστες αντιδρούν

mitsotakis tsipras androulakis- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνέδριο ΝΔ: Πώς… στόλισε Ανδρουλάκη και Τσίπρα ο Μητσοτάκης

menegaki-eksot
LIFESTYLE

Η Ελένη Μενεγάκη καλωσορίζει το καλοκαίρι – Οι selfies στο Instagram που ενθουσίασαν τους fans της

1 / 3