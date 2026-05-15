Δίκη για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Ήταν λάθος αλλά η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική», υποστήριξαν οι αστυνομικοί 

Ήταν «συναινετική σεξουαλική συνεύρεση» ισχυρίστηκαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης, μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Στην εν εξελίξει δίκη, κάθονται στο εδώλιο τρεις αστυνομικοί, εκ των οποίων οι δύο αντιμέτωποι με την κατηγορία του βιασμού και ο τρίτος, επικεφαλής τους, για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του.

Οι τρεις ένστολοι, σύμφωνα με την δικογραφία, τον Οκτώβριο του 2022 οδήγησαν την 19χρονη στο ΑΤ Ομόνοιας όπου οι δύο τη βίασαν μέσα στα αποδυτήρια, ενώ υπήρξε καταγραφή των πράξεων σε βίντεο. Ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι είπαν πως υπήρξε σεξουαλική επαφή με την καταγγέλουσα, τονίζοντας ωστόσο πως είχαν την συναίνεση της 19χρονης για ό,τι έγινε.

Ο τρίτος, κατά την κατηγορία, συνεργός τους, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε με τους υφισταμένους του και το θύμα τονίζοντας ότι ως επικεφαλής της ομάδας που μετείχαν οι συγκατηγορούμενοι του, τους εμπιστεύονταν καθώς ήταν άψογοι υπηρεσιακά. «Δεν ξέρω αν ο ένας παρέσυρε τον άλλον, αν τους παρέσυρε η 19χρονη, δεν ξέρω» ανέφερε.

Ο πρώτος αστυνομικός στην απολογία του είπε ότι την επίμαχη μέρα η καταγγέλλουσα προσέγγισε την ομάδα ΔΙΑΣ που έκανε περιπολία στο Θησείο, γιατί ήθελε να κάνει καταγγελία για ζητήμα της εργασίας της. Όπως είπε ο κατηγορούμενος -και έχει καταθέσει και η 19χρονη – αντάλλαξαν διευθύνσεις στο instagram και τηλέφωνα και συμφώνησαν η 19χρονη να τους περιμένει στο Τμήμα Ομόνοιας. «Στο Τμήμα, όταν φτάσαμε μας ζήτησε να τη συνοδεύουμε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Περιμέναμε το ασανσέρ για να την πάμε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Εκεί μας είπε ότι έχει μετανιώσει και δεν ήθελε να κάνει την καταγγελία. Μας ρώτησε τι είναι το δωμάτιο απέναντι. Της είπαμε ότι είναι τα αποδυτήρια. Εκεί μας είπε ότι της αρέσουν ερωτικά οι ένστολοι, ότι είναι ανοιχτή σε νέες εμπειρίες και ότι όλο αυτό ήταν μια πρόφαση για να μας προσεγγίσει» απολογήθηκε ο κατηγορούμενος ο οποίος δήλωσε εξαρχής πως έχει μετανιώσει για την πράξη του και πως αν είχε δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα το έκανε ξανά.

«Δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας»

«Την συναινετική σεξουαλική πράξη την έχω παραδεχτεί από τη πρώτη στιγμή. Είναι κάτι που δεν τιμά ούτε εμένα, ούτε την υπηρεσία μου, ούτε την οικογένειά μου. Το παραδέχτηκα από τη πρώτη στιγμή ότι ήταν λάθος η συναινετική πράξη να γίνει εν ώρα υπηρεσίας στο Αστυνομικό Τμήμα» είπε στους δικαστές.

Πρόεδρος: Δεν της είπατε ότι δεν είστε διαθέσιμος, είχατε σχέση μας είπατε…

Κατηγορούμενος: Όχι, δεν είπα κάτι. Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα. Καμία κοπέλα δεν με έχει φιλήσει πρώτη και εγώ κολακευμένος το συνέχισα και εξελίχθηκε σε συναινετική σεξουαλική συνεύρεση.

Πρόεδρος: Δεν καταλαβαίνατε δηλαδή ότι είστε σε λάθος χώρο;

Κατηγορούμενος:Ήταν λάθος δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας, το έχω παραδεχθεί από την πρώτη στιγμή.

Αντίστοιχα και ο δεύτερος αστυνομικός , ο οποίος κατηγορείται επιπλέον ότι κατέγραφε με κάμερα που έφερε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του τις σεξουαλικές πράξεις, δήλωσε πως όσα έγιναν «ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη μου».

Πρόεδρος: Κι αν ήταν παγίδα; Γιατί δίνατε πληροφορίες για το ΑΤ; Την ξέρατε;

Κατηγορούμενος: Ήταν ένα από τα μεγαλύτερά μου λάθη. Με προσέγγισε και μου είπε να μην αγχώνομαι και πως της αρέσω και πως δεν ήθελε να κάνει κάτι με τον άλλον, αλλά με μένα.

Ήταν λάθος, αν και συναινετικό… Δεν την πίεσα, δεν ένιωσα καμία απώθηση, δεν κατάλαβα κάποια αντίσταση, αλλιώς δεν θα είχα προχωρήσει.

Πρόεδρος: Εκείνη λέει ότι τη βιάσατε και αυτό είναι έγκλημα…

Κατηγορούμενος: Ήταν λάθος που το έκανα εν ώρα υπηρεσίας, αλλά δεν έδειξε ότι δεν ήθελε. Η κάμερα κατέγραψε, αλλά όχι εσκεμμένα. Δεν ήξερα ότι κατέγραφε, μπορεί από λάθος να πατηθεί το κουμπί εγγραφής. Ήταν πάνω στο αλεξίσφαιρο, όπως το είχα κρεμάσει.

«Τους είχα τυφλή εμπιστοσύνη»

Ο επικεφαλής της ομάδας απολογήθηκε λέγοντας πως ο ίδιος δεν αντάλλαξε στοιχεία με την καταγγέλουσα, ούτε επεδίωξε καμία επικοινωνία μαζί της. Δήλωσε επίσης ότι οι δύο συγκατηγορούμενοί του, ήταν «άψογοι υπηρεσιακά» και τους είχε τυφλή εμπιστοσύνη.

Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να τους έχετε «μαζέψει»; Να ανταλλάσσουν instagram, να δίνουν πληροφορίες για τα δρομολόγιά τους, τι θα κάνουν;

Κατηγορούμενος: Συμφωνώ απόλυτα… Τους είχα τυφλή εμπιστοσύνη… Δεν περίμενα να το κάνουν αυτό, ήξερα ότι ήταν σε σχέσεις, ήταν σε υπηρεσία… Ήξεραν ότι εάν είχα καταλάβει κάτι θα τους συνελάμβανα και τους τρεις. Δεν ξέρω αν ο ένας παρέσυρε τον άλλον, αν τους παρέσυρε η 19χρονη, δεν ξέρω… Δεν έχω μπει ποτέ στη ζωή μου στα αποδυτήρια. Ήταν μεσοτοιχία με το γραφείο του αξιωματικού υπηρεσίας.

Πρόεδρος: Μήπως έκαναν κατάχρηση εξουσίας σε χώρο προστατευμένο γι’ αυτούς;

Κατηγορούμενος: Δεν το πιστεύω αυτό… Έχω πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί μέσα. Είναι εξαιρετικά παιδιά τους εμπιστευόμουν απόλυτα. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ… Για το νεαρό της ηλικίας τους; Ότι και οι δύο πλευρές να μην μπόρεσαν να συγκρατήσουν τις ορμές τους;

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου οπότε και αναμένεται να υποβάλει την πρόταση του ο Εισαγγελέας της Έδρας.

