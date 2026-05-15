Δίκη για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Ήταν λάθος αλλά η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική», υποστήριξαν οι αστυνομικοί 

Ήταν «συναινετική σεξουαλική συνεύρεση» ισχυρίστηκαν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που κατηγορούνται για βιασμό 19χρονης, μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας τον Οκτώβριο του 2022, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.
Στην εν εξελίξει δίκη, κάθονται στο εδώλιο τρεις αστυνομικοί, εκ των οποίων οι δύο αντιμέτωποι με την κατηγορία του βιασμού και ο τρίτος, επικεφαλής τους, για συνέργεια στις πράξεις των συναδέλφων του.
Οι τρεις ένστολοι, σύμφωνα με την δικογραφία, τον Οκτώβριο του 2022 οδήγησαν την 19χρονη στο ΑΤ Ομόνοιας όπου οι δύο τη βίασαν μέσα στα αποδυτήρια, ενώ υπήρξε καταγραφή των πράξεων σε βίντεο. Ενώπιον του δικαστηρίου σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι είπαν πως υπήρξε σεξουαλική επαφή με την καταγγέλουσα, τονίζοντας ωστόσο πως είχαν την συναίνεση της 19χρονης για ό,τι έγινε.
Ο τρίτος, κατά την κατηγορία, συνεργός τους, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι έγινε με τους υφισταμένους του και το θύμα τονίζοντας ότι ως επικεφαλής της ομάδας που μετείχαν οι συγκατηγορούμενοι του, τους εμπιστεύονταν καθώς ήταν άψογοι υπηρεσιακά. «Δεν ξέρω αν ο ένας παρέσυρε τον άλλον, αν τους παρέσυρε η 19χρονη, δεν ξέρω» ανέφερε.
Ο πρώτος αστυνομικός στην απολογία του είπε ότι την επίμαχη μέρα η καταγγέλλουσα προσέγγισε την ομάδα ΔΙΑΣ που έκανε περιπολία στο Θησείο, γιατί ήθελε να κάνει καταγγελία για ζητήμα της εργασίας της. Όπως είπε ο κατηγορούμενος -και έχει καταθέσει και η 19χρονη – αντάλλαξαν διευθύνσεις στο instagram και τηλέφωνα και συμφώνησαν η 19χρονη να τους περιμένει στο Τμήμα Ομόνοιας. «Στο Τμήμα, όταν φτάσαμε μας ζήτησε να τη συνοδεύουμε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Περιμέναμε το ασανσέρ για να την πάμε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Εκεί μας είπε ότι έχει μετανιώσει και δεν ήθελε να κάνει την καταγγελία. Μας ρώτησε τι είναι το δωμάτιο απέναντι. Της είπαμε ότι είναι τα αποδυτήρια. Εκεί μας είπε ότι της αρέσουν ερωτικά οι ένστολοι, ότι είναι ανοιχτή σε νέες εμπειρίες και ότι όλο αυτό ήταν μια πρόφαση για να μας προσεγγίσει» απολογήθηκε ο κατηγορούμενος ο οποίος δήλωσε εξαρχής πως έχει μετανιώσει για την πράξη του και πως αν είχε δυνατότητα να γυρίσει τον χρόνο πίσω, δεν θα το έκανε ξανά.
«Την συναινετική σεξουαλική πράξη την έχω παραδεχτεί από τη πρώτη στιγμή. Είναι κάτι που δεν τιμά ούτε εμένα, ούτε την υπηρεσία μου, ούτε την οικογένειά μου. Το παραδέχτηκα από τη πρώτη στιγμή ότι ήταν λάθος η συναινετική πράξη να γίνει εν ώρα υπηρεσίας στο Αστυνομικό Τμήμα» είπε στους δικαστές.
Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Ιουνίου οπότε και αναμένεται να υποβάλει την πρόταση του ο Εισαγγελέας της Έδρας.
