Αποχαιρετισμοί Κοσιώνη, Κολμπέρ, ιστοσελίδες που αλλάζουν χέρια, σάιτ που αποκτά πολιτικό πρόσημο, συζήτηση για την τηλεθέαση και τελικές «μάχες» ΜΜΕ κάτω από τα καλάθια

Αποχαιρετισμός μακριά από τηλεοπτικές κάμερες

Μια σεμνή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Φάληρο όταν λίγο μετά το μεσημέρι πέρασε την είσοδο του κτιρίου του ΣΚΑΪ η Σία Κοσιώνη κρατώντας κουτιά με κεράσματα και κατευθύνθηκε στον πρώτο όροφο. Γύρω στις 14.00 σημειώθηκε μικρός συνωστισμός στον όροφο. Εκεί ήταν ο νέος CEO του Ομίλου, Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης. «Εδώ είναι το σπίτι σου, είσαι πάντα ευπρόσδεκτη», της είπε. Ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, όμως η Κοσιώνη έδειχνε να ελέγχει το θυμικό της και αναφέρθηκε σε ανθρώπους με τους οποίους «έφαγαν ψωμί κι αλάτι», άλλους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή αλλά και στους νεότερους ηλικιακά συναδέλφους της.

Εκεί και η Χριστίνα Βίδου, που λέγεται ότι θα την διαδεχθεί προσωρινά στο δελτίο, συγκινημένη. Εκεί και η Λένα Φλυτζάνη- φέρεται να έχει λάβει το χρίσμα για το κεντρικό δελτίο· το πότε θα αναλάβει θα εξαρτηθεί από τις παράλληλες εξελίξεις στον ΣΚΑΪ για το νέο διευθυντή ειδήσεων- ενημερωσης που έδειχνε ψύχραιμη. Εκεί δεν ήταν ο πρόεδρος του Ομίλου και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ειδήσεων- Ενημέρωσης, Κωνσταντίνος Ζούλας. Απών και αντιπρόεδρος του ΔΣ. Γιάννης Σπανολιός, όμως ήταν παρών στο τελευταίο δελτίο, της περασμένης Παρασκευής, που εκφώνησε η Σία.

Μια χούφτα sites άλλαξε «χέρια»…

Πιο έντονο κάνει το αποτύπωμα του στον χώρο των ψηφιακών δημοσιογραφικών εκδόσεων το Politis Media Group, του Χάρη Πολίτη θέτοντας υπο την ιδιοκτησία του, έπειτα από συμφωνία με την Liquid Media του Ροδόλφου Οντόνι, τις ειδησεογραφικές- ενημερωτικές ιστοσελίδες Reader.gr, Jenny.gr, Insider.gr, Basketa.gr.

Πλέον το χαρτοφυλάκιο του ομίλου αποτελείται, μεταξύ άλλων τα: Reader.gr, Newsbreak.gr, Insider.gr, Rosa.gr, Jenny.gr, Dimarxos.gr, Politisonline.com, Basketa.gr, καθώς και τα Sfera 102,2, Music 89,2, Ellinikos 93,2, 98,6 Radio, Pride 98.6, Derti, Μουσικός FM, τη διαφημιστική Politis Out of Home, τη δωρεάν εφαρμογή Padu, την πολυμεσική πλατφόρμα μουσικής Streamee και το θεματικό κανάλι μαγειρικής Foodvideos.

Παράλληλα, ο όμιλος διαχειρίζεται περισσότερες από 30 σελίδες social media, με συνολικό κοινό που ξεπερνά τα δυο εκατ. ακολούθους.

… κι ένα άλλο θα αποκτήσει πολιτικό ειδησεογραφικό πρόσημο

Το Popaganda που συστήθηκε ως ψηφιακός «οδηγός πόλης», ανταγωνιζόμενο τα Lifo, Athens Voice και Athinorama, κάνει αναδρομολόγηση και μεταβάλλεται σε σάιτ ειδησεογραφικό και με πιο πολιτικό πρόσημο.

Επικεφαλής της ιστοσελίδας με τα νέα χαρακτηριστικά της, αναλαμβάνει ο Χρήστος Μαχαίρας. Το Popaganda-αναμένεται- να περάσει στην OnlyGroup του πολυπράγμονα επιχειρηματία Δήμου Στασινόπουλου, οποίος δραστηριοποιείται και στον χώρο της εστίασης.

Tο επαναλανσάρισμα του Popaganda , με τα νέα δεδομένα, προσδιορίζεται χρονικά κάπου μέσα στον άλλο μήνα, εφόσον η μεταβολή ιδιοκτησιακού καθεστώτος από την Φωταγωγός ΕΠΕ στην OnlyGroup, εξελιχθεί ομαλά.

Όλα τα τοκ σόου της αμερικανικής τηλεόρασης σε μια εκπομπή

Μια- αν όχι σπάνια- σίγουρα ιδιαίτερη στιγμή ήταν εκείνη το βράδυ της Τρίτης στο CBS, όταν στο «The Late Show» ο Στίβεν Κολμπέρ φιλοξένησε… τους «αντιπάλους» του. Όλο το «παρεάκι» των κορυφαίων τοκ σόου των ΗΠΑ, γνωστό και ως «Strike Force Five» ήταν εκεί: Οι Τζίμι Κίμελ (ABC), Τζιμι Φάλον (NBC), Τζον Όλιβερ (HBO) και Σεθ Μάγερς (NBC). Δίπλα από το γραφείο του οικοδεσπότη αντι για την καθιερωμένη πολυθρόνα είχε τοποθετηθεί καναπές-γωνία. Και εκεί έκατσαν και τα είπαν. Και αγκαλιάστηκαν. Και φιλήθηκαν. Και αστειεύτηκαν. Και αντάλλαξαν πειράγματα. Και γέλασαν.

Προφανώς εκείνη την ώρα στα ανταγωνιστικά του CBS δίκτυα δεν μεταδόθηκαν τα τοκ σόου των άλλων παρουσιαστών, αφού ήταν όλοι καλεσμένοι, και επειδή κατά πάγια πρακτική οι εκπομπές αυτές πραγματοποιούνται σε απευθείας μετάδοση.

Τα νυχτερινά τοκ σόου είναι κομμάτι της Αμερικανικής τηλεοπτικής κουλτούρας. Ακριβώς στις 23.35 , ώρα ανατολικής ακτής ΗΠΑ, αρχίζουν ταυτόχρονα και στα τρία μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, NBC, ABC, CBS. «Το είδος αντιγράφηκε και στην Ελλάδα, και απέτυχε παταγωδώς, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να μεταφυτεύσεις μια τόσο Αμερικανική/Αγγλοσαξονική αντίληψη του χιούμορ και της «κοφτής» συζήτησης. Συν ότι, εκτός από το τεράστιο ταλέντο των παρουσιαστών πίσω τους υπάρχει μια πολυπληθής και πολύ ικανή ομάδα από κειμενογράφους», παρατηρεί σε ανάρτηση του στα σόσιαλ μίντια ο Στράτος Σαφιολέας, σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας, μόνιμος κάτοικος ΗΠΑ.

Διαβούλευση για να διευρυνθεί και αναβαθμιστεί η μεθοδολογία μετρήσεων τηλεθέασης

Είθισται τέτοια εποχή, οι τηλεοπτικοί σταθμοί να συνδιαλέγονται με την εταιρεία δημοσκοπήσεων και ερευνών κοινής γνώμης, για τις περιβόητες μετρήσεις τηλεθέασης, στο πλαίσιο της σχέσης που έχουν ανανταμ παπαντάμ. Όχι πως οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή δεν συζητούν. «Ο δίαυλος επικοινωνίας των δύο πλευρών είναι ανοιχτός και με διαρκή ισχύ», αναφέρει άνθρωπος με γνώση των σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών, τονίζοντας ότι «είναι καλές και οι συζητήσεις πραγματοποιούνται πάντα σε καλό κλίμα».

Οι εξελίξεις στο οπτικοακουστικό χώρο «τρέχουν», η αγορά διευρύνεται, αναδύονται νέες προκλήσεις και δεδομένα και στο τραπέζι έχει τεθεί η εναρμόνιση της μέτρησης τηλεθεαματικότητας με τις παραμέτρους και τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί ή ενσκήψει, δεδομένου ότι από καιρό η τηλεόραση, ως συσκευή, δεν είναι η μοναδική πρόσβαση στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Ούτε βεβαίως τα γραμμικά κανάλια.

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η ηλικιακή διεύρυνση του αποκαλούμενου «δυναμικού δείγματος» τηλεθεατών, με μεταβολή του ανώτατου ορίου προς τα πάνω- ίσως στα 59 έτη, από 54 που είναι σήμερα.

Μελετάται επίσης αύξηση του αριθμού του αντιπροσωπευτικού δείγματος βάσει του οποίου διενεργείται η μέτρηση τηλεθέασης και της αναγωγής του στον πληθυσμό της χώρας και επίσης η αποτύπωση επιδόσεων «κατανάλωσης» προγραμμάτων από ταμπλέτες, υπολογιστές, κινητά και πλατφόρμες, πρακτική που ήδη εφαρμόζει η Nielsen στις ΗΠΑ και σε άλλες αγορές της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία, εδώ και κάποια χρόνια. Βάλτε επίσης στην «εξίσωση» και τον παράγοντα της επικείμενης ιντερνετικής πλατφόρμας των πέντε σταθμών εθνικής εμβέλειας, οπότε η εναρμόνιση- επικαιροποίηση μοιάζει επιτακτική.

Προηγούμενη φορά- χρονικά- κατά την οποία το δυναμικό κοινό διευρύνθηκε ήταν το 2018. Τότε κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΙΤΗΣΕΕ η Nielsen άλλαξε τα όρια του τότε «νεανικού κοινού» στο σημερινό 18 έως 54 ετών καπό 15 έως 44 ετών που ίσχυε ως εκείνη την στιγμή.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στον ορισμό του «δυναμικού κοινού» θα χρειαστεί ευρεία συναίνεση όλων των παραγόντων της μιντιακής- επικοινωνιακής πιάτσας.

Στα υπόψη πως εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια εφαρμόζεται- με χρονοκαθυστέρηση σε σχέση με άλλες αγορές- η υπηρεσίας της μεταχρονολογημένης τηλεθέασης (TSV- Time Shifted Viewing) της Nielsen στο πλαίσιο της διαρκούς συνεννόησης με την τηλεοπτική και διαφημιστική αγορά. Μέχρι στιγμής όμως δεδομένα από αυτό το «εργαλείο» δυναμομέτρησης τηλεοπτικών προγραμμάτων δεν δημοσιοποιούνται.

Κάτι παρεμφερές συνέβαινε μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο (11/11) όταν εμφανίστηκε αίφνης στις μετρήσεις τηλεθέασης των καναλιών το ΕΡΤNews, ενώ μετρούσε ως τότε τουλάχιστον δύο χρόνια λειτουργίας.

«Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω/μπορεί να φύγω και να ξαναρθώ»…

Είχε προκληθεί ένας χαμούλης με την κυκλοφορία, τον Απρίλιο του 2013, του τραγουδιού «Μπορεί να βγώ» των Ρέμου και Πυροβολάκη. Κάτι τέτοιο θύμησε προ ημερών η- κρίσιμη- δήλωση του Γιώργου Λιάγκα από το «Πρωινό». «Δεν ξέρω, μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση. Mπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω. Πραγματικά θέλω να μιλήσω με πάσα ειλικρίνεια, μπορεί όντως να είναι η τελευταία μου χρονιά», δήλωσε ο παρουσιαστής από την εκπομπή «Το πρωινό». Σύγκρυο στο φιλοθέαμον… Τηλεοπτικοί παρατηρητές με καλό μνημονικό υποστηρίζουν πως το ίδιο λέει στο φινάλε κάθε σεζόν τα τελευταία χρόνια. Μακάρι να αποφασίσει το σωστό…

Και Final Four Μπάσκετ Τύπου έχωμε…

«Καυτό» ΣΚ αναμένεται να είναι αυτό εδώ για τα ΜΜΕ. Το πρωτάθλημα μπάσκετ που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα ΜΜΕ εισέρχεται στην τελική φάση του. Το Final Four θα πραγματοποιηθεί στα Λιόσια στο κλειστό, SUNEL Arena, το «σπίτι» της ΑΕΚ BC. Στους δυο ημιτελικούς της διοργάνωσης το Σάββατο 17/5 θα αναμετρηθούν ΣΚΑΪ – DPG & Σ.Ε.Η. – STAR TV με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο του Πρωταθλητή. Ο τελικός του πρωταθλήματος έχει προγραμματιστεί την Κυριακή στις 14.00. Νωρίτερα (11.00) , στον τελικό Κυπέλλου Τύπου Π.Σ.Α.Ε. ΜΜΕ, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ MEDIA θα αγωνιστεί με αντίπαλο την έμπειρη, ομάδα της SDNA.

K- Sports ή αλλιώς η «Καθημερινή» με φόρμα και αθλητικά

Νέα- ψηφιακή- ενότητα, το K-Sports, δημιούργησε η Καθημερινή με την οποία- μακριά από οπαδισμό και επιδερμική κάλυψη, όπως υποστηρίζεται- εστιάζει στην σε βάθος ανάλυση, στους πρωταγωνιστές των γηπέδων, στις μεγάλες συνεντεύξεις και στα πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσει το αναγνωστικό κοινοό καλύτερα. Απευθύνεται σε φιλάθλους που επιζητούν να κατανοήσουν τι συμβαίνει πίσω από τις γραμμές του γηπέδου, αλλά και μέσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Στο «K-Sports» τον τόνο δίνουν πέντε δημοσιογράφοι με διακριτό στίγμα και πολυετή διαδρομή στο αθλητικό ρεπορτάζ: Βασίλης Σαμπράκος, Κώστας Βαϊμάκης, Αλέξανδρος Λοθάνο, Γιάννης Τσαούσης και Γιώργος Αδαμόπουλος.

Το «K-Sports» «ανέβηκε» την Tετάρτη 13 του μήνα.

