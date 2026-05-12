Γιώργος Λιάγκας: «Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση» (Video)

Για το τηλεοπτικό του μέλλον, αλλά και για όσα ο ίδιος κρίνει ότι μπορεί να διεκδικεί για τον ίδιο και την ομάδα του μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας, με τον παρουσιαστή να περνά το δικό του μήνυμα για την επόμενη σεζόν.

«Φέτος μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά στην τηλεόραση, μπορεί και να συνεχίσω, δεν το ξέρω, πραγματικά! Μιλάω ειλικρινά, μπορεί όντως να είναι η τελευταία μου χρονιά», είπε αρχικά ο παρουσιαστής και πρόσθεσε:

«Είμαι σε μια θέση που εκτός από το να μιλάω για τα δικά μου οικονομικά, δεν μιλάω για τα οικονομικά των συνεργατών μου, δεν ξέρω πόσα παίρνετε, ειλικρινά σου μιλάω. Όμως, μπορώ να πω ότι για να γίνει αυτή η εκπομπή, το μίνιμουμ μπάτζετ για να βγαίνει ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα, πρέπει να είναι αυτό. Το έχω κατακτήσει μετά από 30 χρόνια δουλειάς, να μπορώ να διεκδικώ ένα αξιοπρεπές μπάτζετ για τους ανθρώπους που θα δουλεύουν δίπλα μου. Κάποιοι παρουσιαστές δεν το κάνουν, εγώ το κάνω! Δεν θα πω “δώσε στην Καμπούρη 1000 ή 800”, αλλά θα πω ότι θέλω για τους ανθρώπους μου αυτό το μπάτζετ. Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις πρέπει το σύστημα να είναι όλο μαζί… Εγώ βλέπω ανθρώπους που πολεμάνε έναν άνθρωπο που μπορεί να διεκδικεί ένα μπάτζετ για την ομάδα του. Κάποιοι χαίρονται, αυτή είναι η βλακεία που είναι στο χώρο αυτό. Κάποιες φορές πρέπει να βάλουμε στην άκρη τα προσωπικά και να λειτουργήσουμε λίγο οργανωμένα. Η τηλεόραση δεν είναι ενωμένη, ο ένας χαίρεται με την αποτυχία του άλλου».

