ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 10:41
12.05.2026 09:01

Eurovision 2026: Η Κλαυδία στηρίζει δημόσια τον Akylas μετά τις αντιδράσεις (Video)

Τη στήριξή της προς την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision εξέφρασε η Κλαυδία λίγο μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη δήλωσή της κατά την οποία η περσινή εκπρόσωπος της χώρας μας ήθελε νικήτρια την Κύπρο στον φετινό μουσικό διαγωνισμό.

Το γεγονός σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως, με πολλούς να αναφέρουν ότι -έστω από ευγένεια- θα έπρεπε να αναφέρει τον Akylas, χαρακτηρίζοντας τη στάση της άκομψη και ανεπίτρεπτη.

Σε μια προσπάθεια, μάλλον, να ανασκευάσει, η Κλαυδία θέλησε να εκφράσει μέσω των social media τη στήριξή της στην ελληνική συμμετοχή.

«Η σκέψη μου είναι με εσάς. Ακύλα μας, Φωκά μας και σε όλη την ελληνική συμμετοχή… Φέρτε το! Can’t wait» έγραψε σε insta story.

Μάλιστα, απαντώντας εμμέσως στις αντιδράσεις, η Κλαυδία δημοσίευσε απόσπασμα παλαιότερης συνέντευξής της, όπου εξέφραζε θετικά σχόλια για το ελληνικό τραγούδι.

