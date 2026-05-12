12.05.2026 08:28

Μιχάλης Ρακιντζής: «Δέχθηκα πόλεμο στη Eurovision – Έβγαινε και μιλούσε ο κάθε πικραμένος» (Video)

Για τη συμμετοχή του στη Eurovision, το μακρινό 2002, μίλησε ο Μιχάλης Ρακιντζής, υποστηρίζοντας ότι το κλίμα απέναντί του ήταν εχθρικό κι ότι δέχθηκε «πόλεμο» από άτομα του χώρου.

Σε συνέντευξή του στον Ρένο Χαραλαμπίδη και την εκπομπή του One, «Με τον Ρένο», ο τραγουδιστής έκανε λόγο για σφοδρή επίθεση που δέχτηκε από ανθρώπους που υποτίθεται ότι ήταν κοντά του.

«Η τύχη με μαστίγωσε στη Eurovision, ό,τι έκανα μου το γύρισε πίσω. Εδώ, ο τίτλος είναι “δεν ήξερες, δεν ρώταγες;”. Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο κόνσεπτ που πρέπει να είσαι ενημερωμένος πριν πας. Μέσα σε 12 ώρες έγραψα το κομμάτι και δήλωσα συμμετοχή. Από μία άτυχη στιγμή ενός τύπου που ήταν στην κονσόλα που κόβεται ο ήχος, αρχίζει μια φοβερή ιστορία με το playback, το γνωστό playback» είπε αρχικά.

«Και ξαφνικά είδα συναδέλφους που λέγαμε ένα γεια ή και άλλους που είχαμε πιει κι ένα ποτό έξω και είχαμε μιλήσει ή και να έχουν έρθει και στο σπίτι μου, να βγαίνουν και να μου επιτίθενται στις τηλεοράσεις σφοδρότατα. Έβγαινε και μιλούσε ο κάθε πικραμένος και η κάθε πικραμένη. Όταν έφτασα εκεί, υπήρχε εχθρικό κλίμα» πρόσθεσε.

