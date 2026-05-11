Eurovision 2026: Η Ελλάδα σε τροχιά ημιτελικού – Στην τελική ευθεία ο Akylas με το «Ferto», η κρίσιμη πρόβα

Η αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision έχει ξεκινήσει και η ελληνική αποστολή μπαίνει πλέον στο πιο απαιτητικό στάδιο της προετοιμασίας της, με τον Akyla και το τραγούδι «Ferto» να βρίσκονται λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη εμφάνιση της Τρίτης, 12/05.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε από τη Βιέννη η απεσταλμένη της ΕΡΤ, Κέλλυ Βρανάκη, η αρχή έγινε με μια ιδιαίτερα θετική πρωινή πρόβα για τον Akyla, ενώ το βάρος πλέον πέφτει στη δεύτερη, βραδινή γενική δοκιμή. Η συγκεκριμένη πρόβα θεωρείται κομβική, καθώς καταγράφεται σε βίντεο και αποστέλλεται στις κριτικές επιτροπές, οι οποίες θα διαμορφώσουν το 50% της βαθμολογίας του πρώτου ημιτελικού.

Στη δεύτερη αυτή πρόβα που θα πραγματοποιηθεί απόψε, θα γίνει και η αποκάλυψη της σκηνικής παρουσίας της Ελλάδας, σε μια διαδικασία που είναι ανοιχτή προς τους δημοσιογράφους, δίνοντας έτσι μια πλήρη εικόνα για τι πρόκειται να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό.

«Μας ρωτάνε ποιο είναι το νόημα του κομματιού και είναι πολύ σημαντικό να πούμε στον κόσμο για τι πράγμα μιλάει το κομμάτι, γιατί ο περισσότερος κόσμος νομίζει ότι είναι ένα funny τραγούδι, χωρίς κάποιο νόημα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μεταδώσουμε το μήνυμα αυτού του κομματιού», δήλωσε ο Akylas για το «Ferto».

Έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική συμμετοχή

Στο τιρκουάζ χαλί, ο Akylas συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον, με δημοσιογράφους και eurofans να τον προσεγγίζουν μαζικά. Χαρακτηριστικό της απήχησης που έχει η ελληνική συμμετοχή είναι και το γεγονός ότι ο Akylas χρειάστηκε να δίνει συνεντεύξεις συνεχόμενα για περίπου τεσσερισήμισι ώρες, καθώς δεν υπήρξε ξένο Μέσο που να μην τον προσέγγισε, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη δυναμική της φετινής ελληνικής συμμετοχής.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο τιρκουάζ χαλί, ο Akylas περπάτησε υπό τους ήχους του «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη, μουσική επιλογή των διοργανωτών για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής.

Η εμφάνισή του τραγουδιστή ήταν εμπνευσμένη από το εμβληματικό λογοτεχνικό έργο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Κρατώντας ένα κόκκινο τριαντάφυλλο, ο Akylas πέρασε το μήνυμα του σε όλη την Ευρώπη: «Μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου».

Τον Akyla συνόδευσαν ο creative director Φωκάς Ευαγγελινός, καθώς και οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, που θα τον πλαισιώνουν στη σκηνή του Wiener Stadthalle.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision 2026 θα λάβει χώρα αύριο, Τρίτη 12 Μαΐου, στις 22:00, και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1, με παρουσιαστές τη Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη. Ο Akylas θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση του διαγωνιστικού προγράμματος.

