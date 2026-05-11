ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 22:03
11.05.2026 20:46

Ενοχλείται πολύ ο Μπέος με τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών στον Άγνωστο Στρατιώτη – Χτύπημα με νέα ανάρτηση

Επανέρχεται ο Αχιλλέας Μπέος στο θέμα των ονομάτων των θυμάτων των Τεμπών στον Άγνωστο Στρατιώτη και καταπιάνεται ξανά με θέματα που ούτε τον αφορούν, ούτε στα οποία έχει λόγο.

Με νέα ανάρτηση μετά την ανοιχτή πρόσκληση στον Κυριάκο Μητσοτάκη να πάρει «μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια» και να τα σβήσει, ο Δήμαρχος Βόλου προκειμένου να «ταράξει τα νερά» και να καταλάβει μια θέση στα αθηναϊκά ΜΜΕ, τα «βάζει» με τους δημοσιογράφους και κάνει λόγο για  «εμμονικούς» στον χώρο της δημοσιογραφίας και για «δημοσιογραφικά σκουπίδια».

«Είναι αδιανόητο μετά από τρία χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες, που επισκέπτονται την πατρίδα μας», λέει σε βίντεο στα social media για το «μνημείο» μιας εθνικής τραγωδίας για την οποία δεν έχει υπάρξει ακόμη δικαίωση.

Η ανάρτηση του Αχιλλέα Μπέου

«Επειδή οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια γιατί υπάρχουν κάποιοι εμμονικοί άνθρωποι στον χώρο της δημοσιογραφίας, τα λεγόμενα δημοσιογραφικά σκουπίδια που είναι ειδήμονες στο να παραπληροφορούν τον κόσμο και να διαστρεβλώνουν την αλήθεια.

Η δήλωσή μου σε ό,τι αφορά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ξεκάθαρη. Ότι ο χώρος αυτός είναι μνημείο ηρώων και όχι χώρος πολιτικής αντιπαράθεσης για πολιτικές σκοπιμότητες και για κάποιους να το εκμεταλλεύονται αυτό. Τελεία και παύλα. Και σήμερα συνεχίζω να πιστεύω αυτό.

Είναι λυπηρό, όλοι κλάψαμε, όλοι στεναχωρεθήκαμε. Αλλά μου είναι αδιανόητο μετά από τρία χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες, που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και τίποτα άλλο. Για να αποκατασταθεί η αλήθεια».

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

