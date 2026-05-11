search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 19:53
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.05.2026 19:51

Αυξημένη προσέλευση στην πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι: Ποιοι δίνουν το παρών (Photos)

11.05.2026 19:51
gerovasili linoy tsipras – new

Αυξημένη είναι η προσέλευση στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας με θέμα «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής» στην οποία αναμένεται να κάνει παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση θεωρείται μια πρώτη πολιτική συγκέντρωση του υπό ίδρυση κόμματος, μετά τον κύκλο παρουσιάσεων της «Ιθάκης».

Από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι στιγμής το «παρών» δίνουν οι Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Καραμέρος, Μίλτος Ζαμπάρας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστας Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιώτοπουλος Οζγκιούρ Φερχάτ.

Το «παρών» δίνει και η προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού.

Επίσης, από τους συνεργάτες του ήδη από νωρίς βρέθηκαν στο χώρο του Θεάτρου της Ρεματιάς, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Γιώργος Σιακαντάρης, κ.ά.

 Παρόντες και οι Διονύσης Τεμπονέρας, και Νίκος Μπίστης.

Της παρέμβασης Τσίπρας θα προηγηθεί πάνελ ομιλητών αποτελούμενο από τους: Κωνσταντίνο Αλεξάκο, αρχιτέκτονα και πολιτικό αναλυτή, Σπύρο Δρίτσα, χειρουργό, Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική Γραμματέα ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, Χάρη Μαυρουδή, ηθοποιό και Δημοτικό Σύμβουλο Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρο, Θέμη Μουμουλίδη, σκηνοθέτη.

Διαβάστε επίσης:

«Ως εδώ ο εμετός»: Οργή… ξανά Άδωνι για τη «fake» φωτογραφία μέσω ΑΙ – Απειλεί με μηνύσεις

«Πόλεμος» ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ: Η «ανικανότητα Ανδρουλάκη» με φόντο την επιστροφή Τσίπρα και το «πολιτικό σωσίβιο του Μητσοτάκη»

Μαρινάκης για Καραμανλή: Ο καθένας κάνει τις επιλογές του





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
drone
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό βίντεο από την εξουδετέρωση των εκρηκτικών που έκρυβε το θαλάσσιο drone

gerovasili linoy tsipras – new
Χωρίς κατηγορία

Αυξημένη προσέλευση στην πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι: Ποιοι δίνουν το παρών (Photos)

pinakas nazi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πορτρέτο που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του επικεφαλής των Ολλανδών SS

giannakopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: Βάζει τέλος στις φήμες περί ακαταλληλότητας του T-Center για το Final 4

kriti dolofonia video ntokoymento – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία – Βίντεο ντοκουμέντο με τη σύζυγο του δράστη στη γειτονιά του Νικήτα, μετά την επίθεση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

klavdia-new
LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

dendias pappas xouliarakis dimitriadis xadelfos
ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

dimitriadis grigoris xadelfos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 19:53
drone
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό βίντεο από την εξουδετέρωση των εκρηκτικών που έκρυβε το θαλάσσιο drone

gerovasili linoy tsipras – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αυξημένη προσέλευση στην πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι: Ποιοι δίνουν το παρών (Photos)

pinakas nazi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πορτρέτο που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του επικεφαλής των Ολλανδών SS

1 / 3