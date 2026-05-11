Αυξημένη προσέλευση στην πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι: Ποιοι δίνουν το παρών (Photos)

Αυξημένη είναι η προσέλευση στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας με θέμα «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής» στην οποία αναμένεται να κάνει παρέμβαση ο Αλέξης Τσίπρας.

Η εκδήλωση θεωρείται μια πρώτη πολιτική συγκέντρωση του υπό ίδρυση κόμματος, μετά τον κύκλο παρουσιάσεων της «Ιθάκης».

Από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι στιγμής το «παρών» δίνουν οι Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Καραμέρος, Μίλτος Ζαμπάρας, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Κώστας Μπάρκας, Ανδρέας Παναγιώτοπουλος Οζγκιούρ Φερχάτ.

Το «παρών» δίνει και η προερχόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού.

Επίσης, από τους συνεργάτες του ήδη από νωρίς βρέθηκαν στο χώρο του Θεάτρου της Ρεματιάς, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Γιώργος Βασιλειάδης, ο Γιώργος Σιακαντάρης, κ.ά.

Παρόντες και οι Διονύσης Τεμπονέρας, και Νίκος Μπίστης.

Της παρέμβασης Τσίπρας θα προηγηθεί πάνελ ομιλητών αποτελούμενο από τους: Κωνσταντίνο Αλεξάκο, αρχιτέκτονα και πολιτικό αναλυτή, Σπύρο Δρίτσα, χειρουργό, Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική Γραμματέα ΔΣ Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, Χάρη Μαυρουδή, ηθοποιό και Δημοτικό Σύμβουλο Χαλανδρίου, Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρο, Θέμη Μουμουλίδη, σκηνοθέτη.

