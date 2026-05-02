Αθηνά Λινού: Η προοπτική συνεργασίας με τον Τσίπρα και το μανιφέστο

Θετική στο ενδεχόμενο ένταξης της στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε η Αθηνά Λινού, στην εκπομπή «Αποδελτίωση» της ΕΡΤ3.

Σχολιάζοντας το μανιφέστο του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, η ανεξάρτητη βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη για σοβαρό, τεκμηριωμένο διάλογο και συνεργασίες με ουσιαστικό περιεχόμενο.

Όπως είπε άλλωστε, προτεραιότητά της παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από εφαρμόσιμες πολιτικές.

Πριν από περίπου έναν μήνα, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, η Αθηνά Λινού είχε δηλώσει πως διατηρεί στενές σχέσεις και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως δεν έχει αποφασίσει σε ποιο κόμμα θα ενταχθεί.

Μάλλον το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα την έπεισε.

Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της κυβερνητικής πολιτικής η… γκρίνια των «γαλάζιων»

Μαρία Καρυστιανου: Μήνυμα για Πρωτομαγιά με έμμεση αναγγελία για το νέο κόμμα εντός του μήνα: «Ιστορικός ο φετινός Μάιος»

Τσουκαλάς: «Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;»



