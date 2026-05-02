search
ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 16:02
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Αθηνά Λινού: Η προοπτική συνεργασίας με τον Τσίπρα και το μανιφέστο

ATHINA_LINOU

Θετική στο ενδεχόμενο ένταξης της στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε η Αθηνά Λινού, στην εκπομπή «Αποδελτίωση» της ΕΡΤ3.

Σχολιάζοντας το μανιφέστο του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού, η ανεξάρτητη βουλευτής υπογράμμισε την ανάγκη για σοβαρό, τεκμηριωμένο διάλογο και συνεργασίες με ουσιαστικό περιεχόμενο.

Όπως είπε άλλωστε, προτεραιότητά της παραμένει η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών μέσα από εφαρμόσιμες πολιτικές.

Πριν από περίπου έναν μήνα, μιλώντας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24, η Αθηνά Λινού είχε δηλώσει πως διατηρεί στενές σχέσεις και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και με τον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας πως δεν έχει αποφασίσει σε ποιο κόμμα θα ενταχθεί.

Μάλλον το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα την έπεισε.

Διαβάστε επίσης:

Σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της κυβερνητικής πολιτικής η… γκρίνια των «γαλάζιων»

Μαρία Καρυστιανου: Μήνυμα για Πρωτομαγιά με έμμεση αναγγελία για το νέο κόμμα εντός του μήνα: «Ιστορικός ο φετινός Μάιος»

Τσουκαλάς: «Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
georgiadis-adonis-vouli
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύλλογος Εργαζομένων στο νοσοκομείου Αγίου Νικολάου: Τι απαντά στον Άδωνι Γεωργιάδη

germanou_kalliris
LIFESTYLE

Ναταλία Γερμανού: «Έκανα συνέντευξη στον Καλλίρη ενώ ήμασταν πλακωμένοι και είχε φύγει από το σπίτι!»

astynomia new
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στον Άγιο Δημήτριο: Μεθυσμένος 30χρονος άρχισε να πυροβολεί στον αέρα – Έκρυβε εργαλεία διάρρηξης στο σπίτι του

adonis-georgiadis-vouli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τον Μητσοτάκη και τα μάτια μας», λέει ο Γεωργιάδης – Το βίντεο του 2009 και η «προειδοποίηση» ενόψει εκλογών

akylas
LIFESTYLE

Akylas: Η πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του πριν την 1η πρόβα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
MixCollage-02-May-2026-02-04-AM-2604
ΚΟΣΜΟΣ

Μπλόφα ή πραγματική απειλή για την Ελλάδα το νέο ναυτικό πρόγραμμα της Τουρκίας, με αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια;

crema_karamele
CUCINA POVERA

Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

polemiko-nautiko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν υπάρχουν «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο

media mouse entos
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ, ο Παπαδρόσος, η Κοσιώνη, μια έρευνα για SLAPPs, η global ΕΡΤ και ένα ντοκιμαντέρ για τους 200 της Καισαριανής

anna maria foto
ΥΓΕΙΑ

Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους για την αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα: «Εύχομαι να υπήρχε καλύτερη ενημέρωση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

