Τσουκαλάς: «Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;»

«Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο Υπουργός Υγείας με την εμμονή του με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έφτασε στο σημείο να προσβάλλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχετικά με ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Επειδή έχουμε παρατηρήσει πως έχει ασθενή μνήμη, του υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που είναι Πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει: «Έχουμε προφανώς άλλη άποψη για την ελληνική ιστορία. Όταν εσείς δηλώνατε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός».

«Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός; Ντροπή, αν σας έχει απομείνει», σχολιάζει.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «ο Πρωθυπουργός που είχε επαινέσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση παρέμβαση του, ώστε να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος τα ντοκουμέντα της θυσίας των 200 Ελλήνων, περιμένουμε να αποδοκιμάσει δημόσια τον Υπουργό και Αντιπρόεδρο του κόμματος του για την απρέπειά του».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Η δηκτική ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρει πως «Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις…».

Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του @atsipras στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις! … pic.twitter.com/0DdiXlpnwf May 1, 2026

Διαβάστε επίσης:

