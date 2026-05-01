search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01.05.2026 22:38
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τσουκαλάς: «Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;»

tsoukalas

«Σπάει καθημερινά τα δικά του ρεκόρ γραφικότητας ο Υπουργός Υγείας με την εμμονή του με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Έφτασε στο σημείο να προσβάλλει ακόμη και τον τόπο θυσίας των 200 Ελλήνων αγωνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωση του σχετικά με ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Επειδή έχουμε παρατηρήσει πως έχει ασθενή μνήμη, του υπενθυμίζουμε πως το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που είναι Πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταθέτει στεφάνι στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει: «Έχουμε προφανώς άλλη άποψη για την ελληνική ιστορία. Όταν εσείς δηλώνατε ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο και προωθούσατε το υβριστικό για τους Εβραίους βιβλίο του Κώστα Πλεύρη, το ΠΑΣΟΚ τιμούσε τους μεγάλους πατριωτικούς αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός».

«Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός; Ντροπή, αν σας έχει απομείνει», σχολιάζει.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «ο Πρωθυπουργός που είχε επαινέσει το Υπουργείο Πολιτισμού για την άμεση παρέμβαση του, ώστε να αποκτηθούν από το ελληνικό κράτος τα ντοκουμέντα της θυσίας των 200 Ελλήνων, περιμένουμε να αποδοκιμάσει δημόσια τον Υπουργό και Αντιπρόεδρο του κόμματος του για την απρέπειά του».

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Η δηκτική ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη αναφέρει πως «Είναι προφανές ότι η έλευση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό άρχισε να έχει τις πρώτες άμεσες επιπτώσεις…».

Διαβάστε επίσης:

Απορία Πολάκη για το «μανιφέστο» Τσίπρα: Από τις θέσεις του τελευταίου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ η διαφορά ποια είναι;

Βολές Βούλτεψη σε Ανδρουλάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές: Αν υπάρχει κάποιος που κάνει εκτροπή, είναι ο ίδιος

Λοβέρδος: «Δεν μπορεί κάποιος να μην μπορεί να βγει βουλευτής και να διορίζεται υπουργός» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανου: Μήνυμα για πρωτομαγιά με έμμεση αναγγελία για το νέο κόμμα εντός του μήνα: «Ιστορικός ο φετινός Μάιος»

flotila
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ισραηλινές αρχές μεταφέρουν στο Ισραήλ για ανάκριση δύο ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα – Έντονη αντίδραση Ισπανίας-Βραζιλίας

tsoukalas
atyhima
ΕΛΛΑΔΑ

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας οι τρεις τραυματίες μετά το σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου

Mojtaba-Khamenei
ΚΟΣΜΟΣ

Βολές Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ: Είναι χάρτινη τίγρη, ούτε τις βάσεις τους δεν μπορούν να προστατέψουν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
albaffo
CUCINA POVERA

Πέννες αλ μπάφο

pilotos_aegean_new
ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό «αντίο» πιλότου της Aegean μετά την τελευταία προσγείωση: Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής (video)

papastavrou- arvanitis- lazaridis- dendias- new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κίνημα των γαλάζιων βουλευτών, η διάλυση του ευρωΣΥΡΙΖΑ και ο Αρβανίτης, γκάφα Παπασταύρου, ο φάκελος Λαζαρίδη και μία παλιά ιστορία Καραμανλή – Δένδια

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

karxarias new
ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στα ανοιχτά της Καλιφόρνια: Μεγάλος καρχαρίας καταδίωκε σέρφερ επί δέκα λεπτά (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

flotila
ΚΟΣΜΟΣ

tsoukalas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

1 / 3