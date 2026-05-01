Γιατί ανέβηκε στα ύψη η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία

Η ένταση στις σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία τις τελευταίες μέρες έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και θυμίζει παλιές εποχές όταν ο κομματισμός ήταν στο απόγειο του και η χώρα είχε χωριστεί σε πράσινα και γαλάζια καφενεία. Τα όσα συνέβησαν στη Βουλή χθες αλλά και η βαρύτατες εκφράσεις του Νίκου Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού δείχνουν ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. προχωρεί σε μια συντονισμένη μετάβαση σε στρατηγική μετωπικής σύγκρουσης.

Πρώτη και σημαντικότερη αφορμή για αυτό το σκληρό ροκ που εφαρμόζεται τις τελευταίες μέρες υπήρξε η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα να μην ανασύρει από το αρχείο τη δικογραφία των υποκλοπών, παρά τη σχετική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που είχε ζητήσει διερεύνηση και της πτυχής της κατασκοπείας. Στη Χαριλάου Τρικούπη μίλησαν για μηχανισμό κουκουλώματος για εκτροπή και για κυβέρνηση συμμορίας.

Στο δεύτερο μέτωπο, η χθεσινή Διάσκεψη των Προέδρων εξελίχθηκε σε θεσμική θύελλα. Ο Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε την Αικατερίνη Συγγούνα για την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τον Συνήγορο του Πολίτη, εκτιμώντας ή γνωρίζοντας όπως αναφέρουν γαλάζια στελέχη ότι υπήρξε συμφωνία των δύο κομμάτων για συναίνεση στα δύο συγκεκριμένα πρόσωπα.

Το «νέο πραξικόπημα» και η αιχμηρή ανακοίνωση

Το ΠΑΣΟΚ συναίνεσε στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα, αλλά όχι στου κυρίου Μακρυδημήτρη προτείνοντας άλλον υποψήφιο την τελευταία στιγμή και η ψηφοφορία αναβλήθηκε υπό συνθήκες που η Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήρισε «άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση». Ο κ. Ανδρουλάκης ανέβασε κι άλλο τους τόνους στη Βουλή και μίλησε για «νέο πραξικόπημα». Στο Μαξίμου η αντίδραση ήρθε με ασυνήθιστη οξύτητα, με κυβερνητικές πηγές να μιλούν για «κατώτερο των περιστάσεων» πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και να προαναγγέλλουν επανερχόμενες, καθόλου ευχάριστες λεπτομέρειες. Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε με αιχμηρή ανακοίνωση και τη φράση «δεν σας παίρνει».

Σε ένα τρίτο μέτωπο η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αιφνιδιαστικά κατέθεσε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ της Πέμπτης την πρόταση για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σε βάρος των πρώην υπουργών Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση το υλικό που έχει διαβιβάσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για μια κίνηση που η αξιωματική αντιπολίτευση επεξεργαζόταν εδώ και εβδομάδες, αλλά επέλεξε να την ενεργοποίηση παραμονή Πρωτομαγιάς. Ο κ. Λιβανός απάντησε άμεσα κάνοντας λόγο για «μικροπολιτική σκοπιμότητα» και «ανεύθυνη πρωτοβουλία» ενώ η Φωτεινή Αραμπατζή στη δική της ανακοίνωση μίλησε για έωλες κατηγορίες και για αθωότητά της που θα αποδειχθεί.

Ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην κυβέρνηση με αφορμή την καταδίκη του Θεοδόση Μούγιου, ως διαχειριστή του λογαριασμού «Georgy Zhukov», ο οποίος είχε διοριστεί ειδικός σύμβουλος του υφυπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου κάνοντας λόγο για ενα «παρακράτος του διαδικτύου» που, κατά την αφήγηση της Χαριλάου Τρικούπη, λειτουργεί παράλληλα με τις θεσμικές παθογένειες.

Η πολιτική εξήγηση

Σύμφωνα με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όλη αυτή η ένταση έχει πολιτική εξήγηση. Στη Χαριλάου Τρικούπη λένε πως εκτιμούν ότι το παράθυρο για ανακατανομή ψηφοφόρων από τη ΝΔ προς τα κεντρώα ακροατήρια ανοίγει εκεί όπου η κυβέρνηση δείχνει ευάλωτη σε ζητήματα κράτους δικαίου. Η επιλογή να ανοίξουν ταυτόχρονα τρία μέτωπα στοχεύει ακριβώς εκεί στο να επαναπατρίσουν ψηφοφόρος που τα τελευταία χρόνια ψηφίζουν σταθερά τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο Μαξίμου διαβάζουν την όλη κίνηση και ως απόπειρα του ΠΑΣΟΚ να αλλάξει η ατζέντα από την οικονομία και να επιβληθεί ένα πλαίσιο μόνιμης θεσμικής κρίσης.

Η αντιπαράθεση δεν αναμένεται να αποκλιμακωθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς το αίτημα για Εξεταστική στις υποκλοπές, η νέα συνεδρίαση της Διάσκεψης για τις Ανεξάρτητες Αρχές και η συζήτηση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα φορτίσουν ακόμα περισσότερο τις πολιτικές σχέσεις των δύο κομμάτων. Αλλα γαλάζια στελέχη εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει κατακόρυφα την ένταση προκειμένου να κερδίσει τώρα δημοσκοπικούς πόντους πριν εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα που κυλιόμενες δημοσκοπήσεις το δείχνουν να κλέβει από τα σημερινά ανεβασμένα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ.

Νίκη Κεραμέως: Επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία

ΚΚΕ: Από την Πρωτομαγιά του ’44 στο σήμερα

Υποκλοπές: Ζήτημα εθνικής ασφάλειας – Όσα δεν ερευνήθηκαν και γιατί η υπόθεση δεν θα έπρεπε να κλείσει



