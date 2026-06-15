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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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15.06.2026 19:45

Αλέξης Τσίπρας: «Τώρα μιλάμε» – Live από τη Νίκαια η πρώτη εκδήλωση της ΕΛΑΣ

15.06.2026 19:45
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Από τη Νίκαια ξεκινά τον κύκλο των συναντήσεών του με τους πολίτες ο Αλέξης Τσίπρας, στο πρότυπο των εκδηλώσεων Unmute Now που έγιναν από τους νέους στην Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην πλατεία 17ης Αυγούστου. Ο Αλέξης Τσίπρας ακούει και συζητά με τους πολίτες.

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