Ο Μητσοτάκης… διαλέγει αντίπαλο: Ποιον θέλει, ποιος τον προβληματίζει και… τι «παίζει» με το ΠΑΣΟΚ

Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης – εκτός από το να αποκλείει εκλογές το φθινόπωρο – να επιχειρεί να προσωποποιήσει το προεκλογικό κλίμα (λέγοντας ότι αντίπαλοί του είναι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης) και να λέει ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, ωστόσο, η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Κατ’ αρχάς, θα ήταν παράλογο ο πρωθυπουργός να μην «μετράει» τους αντιπάλους του και να επιχειρεί να διαπιστώσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός, προκειμένου να αποφανθεί (ο ίδιος και το επιτελείο του) για την τακτική που θα ακολουθήσει προκειμένου να τους φθείρει.

Ωστόσο, πέραν του προφανούς, δηλαδή, του πολιτικού σχεδιασμού, η αλήθεια είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια υπόγεια συζήτηση, σχετικά με το ποιος θα μπορούσε να είναι ο έτερος «μονομάχος» στην… αρένα της κάλπης, εκτός του Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος, μέχρι στιγμής εμφανίζεται ανίκητος.

Ένα αφήγημα, λοιπόν, λέει ότι στο «γαλάζιο» στρατόπεδο ο «αντίπαλος προτίμησης» είναι ο Αλέξης Τσίπρας, με το αιτιολογικό ότι ο Κ. Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει εμφατικά τέσσερις φορές, τον υποχρέωσε να παραιτηθεί από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ότι, σε γενικές γραμμές, τον «έχει» πολιτικά και εκλογικά.

Μάλιστα, οι συχνές αναφορές στο πρώτο εξάμηνο του 2015, αλλά και στα πεπραγμένα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μοιάζουν να ενισχύουν την άποψη αυτή, αν και κάποιοι πιο… απαισιόδοξοι εντός της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει, η κυβέρνηση έχει υποστεί φθορά και το ’15 είναι πια μακρινό.

Αν, πάντως, υπάρχει ένας άνθρωπος τον οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να έχει απέναντί της στις εκλογές, αυτός είναι ο Αντώνης Σαμαράς: ο ίδιος ο Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, σχεδόν τον είπε ανοιχτά: «Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό».

«Γαλάζιες» πηγές υπογραμμίζουν ότι ο Σαμαράς, αν κατέβει στις εκλογές με δικό του κόμμα – κάτι που θεωρείται σχεδόν βέβαιο, πλέον – τότε θεωρείται δεδομένο ότι θα «κόψει» από τη Νέα Δημοκρατία (ενδεχομένως και από κόμματα στα δεξιά της) και, μάλιστα, σε μια εκλογική αναμέτρηση που η κάθε ψήφος μετράει και μπορεί να κρίνει πάρα πολλά.

Όσον αφορά στην Μαρία Καρυστιανού, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα: η πρόεδρος της Ελπίδας για Δημοκρατία θεωρείται βέβαιο ότι θα κάνει σφοδρές επιθέσεις στην κυβέρνηση και τον ίδιο τον πρωθυπουργό και, ως εκ τούτου, θεωρείται μια επικίνδυνη αντίπαλος, καθώς εκτός όλων των άλλων ήταν ο άνθρωπος που «προσωποποίησε» σε μεγάλο βαθμό την τραγωδία των Τεμπών και τις συνέπειές της για τους συγγενείς των θυμάτων.

Γενικά, ο «χειρισμός» της Μ. Καρυστιανού θεωρείται δύσκολος, ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες πηγές ενός της Νέας Δημοκρατίας που εκτιμούν ότι η παρουσία της μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα, καθώς θεωρείται ότι θα μπορούσε να «κόψει» ψήφους από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Α. Τσίπρα και γενικώς να φρενάρει την πορεία του.

Τέλος, το ΠΑΣΟΚ αποτελεί ένα… ειδικό κεφάλαιο στους σχεδιασμούς του Μαξίμου και της Πειραιώς, καθώς, όπως έχουν πει και ορισμένοι υπουργοί της κυβέρνησης, είναι το μοναδικό κόμμα με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας, αν το εκλογικό αποτέλεσμα το επιτρέπει.

Βέβαια, ειδικά το τελευταίο διάστημα, η Χαριλάου Τρικούπη έχει σκληρύνει τη στάση της έναντι της κυβέρνησης: το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε την πρόταση του Χάρη Δούκα για αποκλεισμό του ενδεχομένου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και το κόμμα της μείζονος αντιπολίτευσης μοιάζει να βρίσκεται «με το μαχαίρι στα δόντια», π.χ. αποκλείοντας κάθε συναίνεση επί της συνταγματικής αναθεώρησης, κάτι που στηλίτευσε ο Κ. Μητσοτάκης.

Ωστόσο, η πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας καθιστά τον χειρισμό του ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα λεπτό. Για παράδειγμα, αν πέσει στην τέταρτη θέση, τότε ενδεχομένως αριθμητικά μια τέτοια συνεργασία να μην «βγαίνει», οπότε Μαξίμου και Πειραιώς θα συνεχίσουν να «πυροβολούν» τη Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο εκτιμάται ότι τα «πυρά» δεν θα είναι… θανατηφόρα.

Πάντως, με αυτά και με εκείνα, λένε «γαλάζια» στελέχη, η τρέχουσα κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μοιάζει με κινούμενη άμμο, οπότε επιλογές, προβλέψεις και στρατηγικές τίθενται υπό διαρκή επανεξέταση, ανάλογα με τις συνθήκες και τη συγκυρία.

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