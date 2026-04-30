Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα σύστασης Προανακριτικής για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λιβανός και Αραμπατζή στο στόχαστρο

Το αίτημα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής κατά του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού και της πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή. Την πρόταση υπογράφουν και οι 32 βουλευτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με βάση την ποινική δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ΠΑΣΟΚ ζητά την περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με τα κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως από τα στοιχεία «τα οποία περιέχονται στην διαβιβασθείσα στην Βουλή ποινική δικογραφία και εκτίθενται ειδικότερα στην υπ. αριθ. Ι.000517/30.3.2026 πρόταση των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, συνταχθείσα σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκύπτει ότι στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προκαταρκτικής εξέτασης ανέκυψαν αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία σχετίζονται με τα ως άνω μέλη της Κυβέρνησης Σπυρίδωνα – Παναγιώτη Λιβανό του Διονυσίου και Φωτεινή Αραμπατζή του Αθανασίου, σχετικά με τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, για τα οποία αρμόδια είναι αποκλειστικά η Βουλή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 1, 2 Σ και 4 παρ. 1,2,3,4 του Ν. 3126/2003».

Η διαδικασία και τα επόμενα βήματα

Σημειώνεται ότι αφού το αίτημα ανακοινωθεί στην Ολομέλεια, αναμένεται η ημερομηνία που θα οριστεί η ειδική συνεδρίαση όπου θα κορυφωθεί με την ψηφοφορία. Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, η λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της συγκρότησης της αρμόδιας επιτροπής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία με κάλπη στην Ολομέλεια με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Όπως προβλέπεται, θα στηθούν δύο κάλπες, η μια για τον κ. Λιβανό και μια που αφορά την κ. Αραμπατζή. Σε αντίθεση με την άρση ασυλίας των βουλευτών, τα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα δεν μπορούν να ψηφίσουν για τον εαυτό τους σε αυτή τη διαδικασία.

Στο κάθε ψηφοδέλτιο αναγράφονται οι προτάσεις στις οποίες περιλαμβάνεται το πολιτικό πρόσωπο. Η ψήφος θα είναι «ΝΑΙ», «ΟΧΙ», «ΠΑΡΩΝ» και «λευκό».

