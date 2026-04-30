Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Ρωτήσατε τον Μακρόν αν θα είχε τον Ντίλιαν στα μπουντρούμια ή έξω να τον εκβιάζει ως Νίξον;

Επίθεση σε Μητσοτάκη και κυβέρνηση για τις υποκλοπές και το Κράτος Δικαίου εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Ολομέλεια, ενώ χαρακτήρισε τα όσα εκτυλίχθηκαν νωρίς το πρωί στη Διάσκεψη των Προέδρων σε σχέση με τις Ανεξάρτητες Αρχές, «εκτροπή» και «πραξικόπημα». Τήρησε δε υψηλούς τόνους και απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στην κριτική περί «πρόβας συγκυβέρνησης» με τη ΝΔ μετά τη συναίνεση στην πρόταση για την επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «θεσμική παρακμή» προβαίνοντας σε σχετικές αναφορές, για Ντίλιαν, ανεξάρτητες αρχές και αρχειοθέτηση Τζαβέλλα.

Έθεσε δε στον πρωθυπουργό το εξής ερώτημα:

«Στη συνάντησή του ο πρωθυπουργός με τον πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, τον ρώτησε αν η αρχή των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, είχε παγιδευτεί με predator από έναν απόστρατο αξιωματικό τρίτης χώρας, πού θα ήταν αυτοί, στα μπουντρούμια ή έξω να τον εκβιάζουνε ως Νίξον; Που μας κάνετε μαθήματα πατριωτικά, χρησιμοποιώντας τον πρόεδρο της Γαλλίας όταν για τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας κάνετε τις κότες μπροστά στον απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ».

Ακολούθως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο θέμα των ανεξάρτητων αρχών:

«Σας ενοχλεί που κάνουμε κριτική στη Δικαιοσύνη. Σε μία δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου, δικαίωμα κάθε πολίτη να αξιολογεί τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Αλλά είναι αντιθεσμικό, παραβατικό και επικίνδυνο να επιτίθεσαι να εκβιάζεις και να οργανώνεις δολοφονίες χαρακτήρα σε δικαστικούς λειτουργούς και προϊσταμένους ανεξάρτητων αρχών.

Αυτό που κάνατε εσείς στα βήματα του Τσίπρα με τον Καμμένο που λέγατε ότι ήρθατε να διορθώσετε τη θεσμική παρακμή και κάνετε τα ίδια και χειρότερα

Ο κ. Γεωργιάδης μιμείται τον κ. Πολάκη και τον κ. Καμμένο κι εσείς τον επικροτείτε.

Δεν είναι εκβιασμός να λέτε ότι θα καταργήσετε την ευρωπαϊκή εισαγγελία, δεν είναι δολοφονία χαρακτήρα να βάζετε στην μηχανή του κιμά τον κ. Ράμμο και τον κ. Μενουδάκο»;

Και έβαλε στο κάδρο και την πρόσφατη εξέλιξη στην υπόθεση των υποκλοπών:

«Σας ενοχλεί που ασκούμε κριτική σε έναν αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που υπέγραφε υποκλοπές, τον κ. Τζαβέλλα ο οποίος τι μας είπε, ότι δε χρειάζεται να ερευνήσει έναν απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ που εκβιάζει τον πρωθυπουργό. Δε χρειάζεται να τον καλέσει για να του φέρει τα στοιχεία που επικαλείται λέγοντας ότι “δεν το χρησιμοποιώ, το πουλάω”».

«Όχι, θα ασκούμε κριτική και δε θα σας επιτρέψουμε τη θεσμική παρακμή» τόνισε.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην πρόσφατη καταδίκη γαλάζιου τρολ, που όπως είπε είναι «απόστρατος καταδικασμένος με το μισό ποινικό κώδικα», μιλώντας για «παρακράτος της ΝΔ στα σόσιαλ μίντια» που αποδεικνύει τις σχέσεις του Μαξίμου με το «σκοτάδι». «Τι έχετε να πειτε γι’ αυτούς τους τύπους που χτυπούν εμάς και κάνουν τις δουλίτσες σας;» ρώτησε.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της αναβολής της ψηφοφρίας για τους επικεφαλής τωνανεξάρτητων αρχών όταν το ΠΑΣΟΚ συναίνεσε μόνο στο ένα από τα δύο πρόσωποα που πρότεινε η πλειοψηφία ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «νέο πραξικόπημα» και «εκτροπή».

Ειδικότερα, εξηγώντας το ιστορικό είπε πως τον Σεπτέμβριο έκανε πρόταση για την επιλογή προσώπων ώστε να μπει ένα τέλος στα παζάρια για τις ανεξάρτητες αρχές. Εγκάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής ότι ακυρώνει τη διαδικασία και κωλυσιεργεί και την ΝΔ ότι δεν θέλει «ούτε διαφάνεια ούτε αξιοκρατία». «Παζάρια θέλετε» είπε, αλλά «απ’ το ΠΑΣΟΚ παζάρια δε θα ‘χετε. Η κ. Συγγούνα θα έπρεπε σήμερα να είναι πρόεδρος της Ανεξάρτητς Αρχής αλλά εσείς δεν το επιτρέψατε».

Στρεφόμενος προς τον ΣΥΡΙΖΑ είπε πως του έκανε εντύπωση η στάση του «Δεν είχατε χρόνο απ’ τα σχεδόν 60 βιογραφικά, να προτείνετε έστω έναν; Κι αντί να καταγγέλλετε αυτούς για τη σημερινή εκτροπή, να καταγγείλετε το ΠΑΣΟΚ». Απαντώντας στα καρφιά της Κουμουνδούρου σημείωσε: «Είναι πρόβα συγκυβέρνησης; Ξεχνάτε ότι για να πληρωθεί η θέση του ΕΣΡ τα βρήκε ο Τσίπρας με τη ΝΔ; Τι ήταν αυτό, πρόβα συγκυβέρνησης; Όχι βέβαια». Περαιτέρω, για τις κατηγορίες περί συναίνεσης ανέφερε πως «τα περί ρόλου του Βελόπουλου δεν ταιριάζουν γιατί εμείς ούτε συνέδρια κάνουμε σε μπουζουξίδικα ούτε συνεργαζόμαστε με τον Καμμένο».

Κλείνοντας αυτή την αναφορά σημείωσε πως «αν το καλοκαίρι του ‘22 δεν υπήρχε ο κ. Μενουδάκος δε θα είχαμε τις αποκαλύψεις για το παρακράτος». Υποστήριξε πως δική του έγνοια είναι η ποιότητα της δημοκρατίας και το πώς θα υπάρξουν θεσμικά αντίβαρα, όταν ο μόνος που λειτουργεί «παραθεσμικά» είναι η ΝΔ.

