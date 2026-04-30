Φάμελλος: «Κρυπτόμενος» ο πρωθυπουργός, δεν απαντά για το Κράτος Δικαίου – Το ΠΑΣΟΚ θα τους ανατρέψει ή θα συνεργαστεί μαζί τους;

Επίθεση για το Κράτος Δικαίου και την πολιτική της στην Ενέργεια εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος προς την κυβέρνηση κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια για το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έστρεψε τα πυρά του όχι μόνο στην κυβέρνηση αλλά και στην ηγεσία της Δικαιοσύνης. Το καθεστώς Μητσοτάκη, είπε, «αποκαλύπτεται και εκτίθεται καθημερινά» και «σε αυτή τη μείζονα πολιτική κρίση έχει σοβαρότατη ευθύνη και μέρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης που με τις αποφάσεις της υπηρετεί την πολιτική βούληση και το σχέδιο της κυβέρνησης και υποβαθμίζει τη Δικαιοσύνη».

Αναφερόμενος στην έκθεση για το κράτος Δικαίου που ψηφίστηκε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο, κάλεσε την κυβέρνηση να τοποθετηθεί στο βαθμό που αυτή καταδικάζει τις παρεμβάσεις που θίγουν την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ⁠ζητά ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οποία επιτίθεται προκλητικά η κυβέρνηση και καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση κακόβουλων λογισμικών όπως το Predator, που χρησιμοποιήθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών.. Επικαλέστηκε και την απόφαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών συλλόγων κατά της διάταξης Τζαβέλλα με την οποία αρχειοθετείται η υπόθεση των υποκλοπών και σχολίασε πως αντί ο πρωθυπουργός να σχολιάσει τα παραπάνω παραμένει «κρυπτόμενος»

Αιχμή κατά ΠΑΣΟΚ περί συνεργασίας με ΝΔ

«Είναι ενας κρυπτόμενος και εκβιαζόμενος πρωθυπουργός, ενορχηστρωτής των σκανδάλων’ που θα έπρεπε να παραιτηθεί από πρώτο σκάνδαλο, «αλλά δεν έχει την ελάχιστη δημοκρατική ευθιξία».

Σε αυτό το σημείο ο Φάμελλος έκανε γέφυρα και με τα όσα συνέβησαν νωρίτερα στη Διάσκεψη των Προέδρων σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. Και άφησε αιχμή για το ΠΑΣΟΚ που συναίνεσε στο ένα από τα δύο πρόσωπα που πρότεινε η κυβερνητική πλειοψηφία:

«Εδώ κυρίες και κύριοι βουλευτές πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συναίνεσης με αυτό το καθεστώς που καταστρατηγεί βάναυσα το κράτος δικαίου. Καμία Ανοχή. Και όταν λέμε ότι πρέπει να παραιτηθούν άμεσα το εννοούμε. Και για αυτό το ερώτημα που τίθεται σε όλη την προοδευτική αντιπολίτευση είναι:

Θα τους ανατρέψουμε ή θα συνεργαστείτε μαζί τους όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ σήμερα το πρωί για την εκλογή ηγεσίας ανεξάρτητης αρχής»;

«Βρέθηκαν λεφτόδεντρα για την ΑΜΚ της ΔΕΗ»;

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο και την ενεργειακή πολιτική ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε πως «από το 2019 έχουμε ένα Μέγα Σκάνδαλο στην ενέργεια που έχει πολλαπλασιάσει το κόστος ρεύματος και καυσίμωνκαι έχει ταΐσει με άδικα υπερκέρδη τη ΔΕΗ, τα διυλιστήρια και τα γαλάζια παιδιά του κυρίου Στάσση και τo αγαπημένο fund του Μητσοτάκη, το CVC».

Το «σκάνδαλο» κατά τον Σωκράτη Φάμελλο ήταν η «βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση, χωρίς σχέδιο ενεργειακής ασφάλειας» γιατί» το μόνο που σας ενδιέφερε ήταν να προωθήσετε τη χρήση εισαγόμενου φυσικού αερίου.

«Εκατομμύρια ευρώ στην αρχή για εταιρείες διαχείρισης αερίου, εκατομμύρια ευρώ για τις γερμανικές εταιρείες στη Δυτική Μακεδονία, εκατομμύρια για τις αμερικάνικες εταιρείες στον Κάθετο διάδρομο. Είστε μεσάζοντες και ταμίες των εταιρειών αερίου», ανέφερε.

Κατήγγειλε επιπλέον ότι η κυβέρνηση με τις επιλογές της Με επιλογές σας απαξιώσατε το σύγχρονο εργοστάσιο της Πτολεμαίδας V, που μπορούσε να δώσει φθηνότερο ρεύμα και ενεργειακή ασφάλεια».

Και τώρα, πρόσθεσε, «προχωράτε ακόμα ένα σκάνδαλο, ύψους 4 δισεκατομμυρίων, με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ, που θα κοστίσει συμμετοχή στο Δημόσιο 1,3 δισεκ. χωρίς να πάρει ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο». Υπενθύμισε στην κυβέρνηση πως «πριν λίγα χρόνια μας λέγατε ότι δεν μπορούν να βρεθούν έστω τα μισά για να πάρει την πλειοψηφία το δημόσιο». «Τώρα βρέθηκαν λεφτόδεντρα;» κατέληξε.

