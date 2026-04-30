Για «αντιθεσμική μεθόδευση» και «πρωτοφανείς τακτικισμούς» σε συνεννόηση με το Μαξίμου, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, μετά την αναβολή της της ψηφοφορίας για τις Ανεξάρτητες Αρχές.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ενώ σήμερα θα μπορούσε να πληρωθεί έστω η θέση του επικεφαλής της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι ακέφαλη από την άνοιξη του 2025, κι ενώ το ΠΑΣΟΚ συναίνεσε στο πρόσωπο που πρότεινε η πλειοψηφία, αυτό δεν έγινε με ευθύνη του προέδρου της Βουλής και της κυβερνητικής πλειοψηφίας που «χωρίς καμία αιτιολόγηση» ανέβαλαν τη συνεδρίαση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σήμερα στη Διάσκεψη των Προέδρων, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, προφανώς σε ευθεία συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου προχώρησε σε μια άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση.

Πέρυσι τον Σεπτέμβριο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής πρότεινε και έγινε αποδεκτό να προκηρυχθεί ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων των επικεφαλής τριών Ανεξάρτητων Αρχών (Συνήγορος του Πολίτη, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ). Μια πρωτοβουλία που στόχευε στη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας των εν λόγω Αρχών.

Υποβλήθηκαν δεκάδες βιογραφικά και έπειτα από κωλυσιεργεία μηνών, την οποία επανειλημμένα καταγγείλαμε, σήμερα ο Πρόεδρος της Βουλής αντί να φέρει στη Διάσκεψη την πλήρωση των τριών ανεξάρτητων αρχών , πρόκρινε μόνο δύο από αυτές – την ΑΠΔΠΧ και τον Συνήγορο του Πολίτη.

Το ΠΑΣΟΚ με θεσμική ευθύνη αξιολόγησε τα βιογραφικά και κατέθεσε τις προτάσεις του, κάτι που δεν έκαναν -μολονότι όφειλαν- τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ισχυρά θεσμικά αντίβαρα απέναντι στην ασυδοσία και την αυθαιρεσία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα, προτείναμε τον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Άλκη Δερβιτσιώτη, για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη και την επίτιμη Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, κυρία Αικατερίνη Συγγούνα για τη θέση της επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ενώ υπήρξαν οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει επιτέλους επικεφαλής η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι ακέφαλη από την άνοιξη του 2025 λόγω της παραίτησης του κ. Μενουδάκου, ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση χωρίς να διεξαχθεί η απαιτούμενη κατά το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής ψηφοφορία.

Επί μήνες τα κυβερνητικά στελέχη και τα «παπαγαλάκια» τους διατυμπάνιζαν ότι με ευθύνη του ΠΑΣΟΚ θα μείνουν ακέφαλες οι Ανεξάρτητες Αρχές και σήμερα που θα μπορούσε να πληρωθεί η θέση στην ΑΠΔΠΧ, ο Πρόεδρος της Βουλής και η κυβερνητική πλειοψηφία το απέτρεψαν χωρίς καμία αιτιολόγηση αποδεικνύοντας τη φαυλότητα και την αντιθεσμική τους συμπεριφορά.

Οι μάσκες έπεσαν ξανά.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μάθει να λειτουργεί με υπόγειες διαδρομές. Δεν θα το επιτρέψουμε.

Το γαϊτανάκι των μεθοδεύσεων για να είναι ανεξέλεγκτη η εξουσία του κ. Μητσοτάκη, θα λάβει σύντομα τέλος.

