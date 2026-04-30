Ένταση, κόντρα και τελικά αναβολή της ψηφοφορίας σημειώθηκε στην σημερινή Διάσκεψη των προέδρων της Βουλής όπου τέθηκε το θέμα της πλήρωσης των θέσεων των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, μετά και από τη σχετική κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη στους Δελφούς για καθυστερήσεις.

Ο Παναγιώτης Δουδωνής συναίνεσε στο ένα από τα δύο πρόσωπα που πρότεινε η κυβερνητική πλειοψηφία κάτι που προκάλεσε την έκρηξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τελικώς, ο πρόεδρος της Βουλής ανέβαλε την ψηφοφορία με το επιχείρημα ότι δεν συγκεντρώνεται πλειοψηφία.

Ειδικότερα ο Νικήτας Κακλαμάνης πρότεινε στα μέλη της Διάσκεψης για διάδοχο του Κώστα Μενουδάκου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα την Κατερίνα Συγγούνα, ενώ την ίδια στιγμή πρότεινε τον Αντώνη Μακρυδημήτρη για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη με βάση τα 42 βιογραφικά που κατατέθηκαν για την πλήρωση των ακέφαλων Αρχών.

Σε σχέση με την αναβολή της συνεδρίασης, ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες εξήγησε πως «πριν από έξι μήνες ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε με επιστολή του να προκηρύσσονται οι θέσεις για τις Αρχές, το αποδέχθηκε η Διάσκεψη, συναίνεσε και ο πρωθυπουργός. Υποβλήθηκαν συνολικώς 42 βιογραφικά». Και τόνισε πως «κανένα κόμμα δεν με ενόχλησε όλο αυτό τον καιρό για να προτείνω κάποιον από τους 42. Ανταποκρινόμενος σε όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στους Δελφούς, έφερα σήμερα τη δική μου πρόταση. Δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία, θα υπάρξει νέα συνεδρίαση».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε δηλώσεις του στο περιστύλιο της Βουλής ο Παναγιώτης Δουδωνής κατηγόρησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία ότι δεν θέλει οι Ανεξάρτητες Αρχές να έχουν επικεφαλής:

«Σήμερα στην Διάσκεψη των Προέδρων φάνηκε ποιος δεν θέλει να έχουν επικεφαλής οι ανεξάρτητες αρχές παρά όσα έλεγαν. Είναι η ΝΔ γιατί ιδίως στην ΑΠΔΠΧ με ένα χρόνο τον πρόεδρο τον κ. Μενουδάκο να έχει παραιτηθεί, και παρά το γεγονός ότι κάναμε προτάσεις με όρους αξιοκρατίας ανεβλήθη από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία η ψηφοφορία. Άρα η ΝΔ δεν θέλει θεσμικά αντίβαρα και δεν θέλει να έχουν επικεφαλής οι αρχές και όλα όσα έλεγα μέχρι τώρα είναι ένα τεράστιο ψέμα».

Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Δουδωνή για την Συγγούνα

Στο μεταξύ κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, η συναίνεση Δουδωνή στο πρόσωπο της κ. Συγγούνα προκάλεσε «θερμό επεισόδιο» με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για σύμπραξη με τη ΝΔ.

Ακολουθεί ο ενδεικτικός διάλογος που αποτυπώνει το σκηνικό της έντασης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συμπράττετε με την ΝΔ. Μας κοροϊδεύετε κύριε Δουδωνή. Είστε σοβαρός; Ξέρει ο πρόεδρος σας τι σημαίνει αυτό; Καταγγέλλουμε τη στάση του κυρίου Δουδωνή. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο και μείζονα λαθροχειρία. Την ώρα που εκτυλίσσεται το μείζον σκάνδαλο με τις υποκλοπές!

Παναγιώτης Δουδωνής: Εμείς προτείναμε τη διαδικασία με ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν θέλουμε να γίνει η Ελλάδα ένα χάος!

Με τις φωνές της Ζωής Κωνσταντοπούλου να συνεχίζονται παρενέβη ο Ν. Κακλαμάνης ο οποίος σημείωσε:

Νικήτας Κακλαμάνης: Σας άκουσε να του επιτίθεστε τόση ώρα και δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά!

Παναγιώτης Δουδωνής: Θέλει να είναι ακέφαλη η Αρχή, υπηρετεί πονηρά σχέδια! Δεν δέχομαι μομφή, έχω ακαδημαϊκή διαδρομή παρά το νεαρό της ηλικίας μου!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας! Δεν ντρέπεστε!

Παναγιώτης Δουδωνής: Υπηρετείτε σχέδιο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Χθες δεν είπατε στο τηλέφωνο πως δεν θα συναινέσετε;

Νικήτας Κακλαμάνης: Είστε αγενής, μη διακόπτετε το συνάδελφο!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ είμαι αγενής, εκείνος χτυπάει το χέρι!

Παναγιώτης Δουδωνής: Κάνουμε μία διαδικασία αξιοκρατίας που χρειάζεται για να φύγουμε από το βούρκο!

Διαβάστε επίσης:

ΣΥΡΙΖΑ: Σε δύσκολο σταυροδρόμι ο Φάμελλος ενώ το κόμμα Τσίπρα «ζυγώνει»

Εμπλοκή με το Κίεβο: Η Ουκρανία βάζει όρους στη χρήση των drones που θα δίνει στην Ελλάδα – Φοβάται αντίδραση της Άγκυρας

Δημοσκοπικό καμπανάκι στη ΝΔ από τη συνεχή πτώση – Ζητούμενο η επιστροφή στο 30%