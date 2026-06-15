Βρετανία: Συνελήφθη μετά από εμπρηστικές αναρτήσεις ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον – Κατασχέθηκε το κινητό του

Ο Βρετανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τόμι Ρόμπινσον δήλωσε ότι συνελήφθη για λίγες ώρες το Σάββατο (13/06) στο αεροδρόμιο Χίθροου και ότι κατασχέθηκε το τηλέφωνό του, μετά από μια εβδομάδα εμπρηστικών αναρτήσεων στο διαδίκτυο εκ μέρους του, για ρατσιστικές και αντιμεταναστευτικές ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία.

Ο Ρόμπινσον -το αληθινό του όνομα είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον- δήλωσε στο X ότι τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ του Σαββάτου για περίπου τρεις ώρες βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την ασφάλεια των συνόρων.

«Το τηλέφωνό μου κατασχέθηκε από την αστυνομία», είπε στο X. «Παρακαλώ βοηθήστε να ξεκινήσω να συγκεντρώσω χρήματα για την νομική μου υπεράσπιση».

Ο Ρόμπινσον έκανε πολυάριθμες αναρτήσεις στο Χ κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, σχετικά με τη βία που ξέσπασε στο Μπέλφαστ, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που έδειχνε την άγρια επίθεση με μαχαίρι ενός 30χρονου Σουδανού κατά ενός άνδρα.

Ο ύποπτος ως δράστης της επίθεσης, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενώ το θύμα έχασε το ένα του μάτι στην επίθεση. Η αστυνομία είχε δηλώσει ότι δεν αντιμετωπίζει την επίθεση ως τρομοκρατικό συμβάν.

Τις επόμενες μέρες, ξέσπασαν βίαιες ταραχές ενώ σπίτια και επιχειρήσεις που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες ή αλλοδαπούς κατοίκους έγιναν στόχοι επιθέσεων. Τοπικοί πολιτικοί έχουν δηλώσει ότι ακροδεξιοί ταραχοποιοί βοήθησαν μέσω διαδικτύου στον συντονισμό ή την προώθηση της βίας.

Χωρίς να κατονομάσει τον Ρόμπινσον, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι αστυνομικοί σταμάτησαν έναν άνδρα περίπου 40 ετών στο αεροδρόμιο Χίθροου το Σάββατο, μετά την επιστροφή του στη Βρετανία από τη Ρωσία μέσω Τουρκίας.

«Ο άνδρας ανακρίθηκε από αστυνομικούς και κατασχέθηκαν οι συσκευές επικοινωνίας του. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Διαβάστε επίσης:

Ιταλία: Αγγίζει τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο από τα μέσα της εβδομάδας

Τραμπ κατά Νετανιάχου μετά το χτύπημα στη Βηρυτό: «Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα» – Το Ιράν απειλεί με αντίποινα και παγώνει τη συμφωνία

Χάος στη Νέα Υόρκη: 63 συλλήψεις, επεισόδια και καμένα οχήματα στους πανηγυρισμούς για τον τίτλο των Νικς στο NBA (videos)