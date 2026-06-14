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14.06.2026 23:48

Ιταλία: Αγγίζει τους 40 βαθμούς το θερμόμετρο από τα μέσα της εβδομάδας

14.06.2026 23:48
sardinia

Μεγάλο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία, τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη οι θερμοκρασίες πρόκειται να αρχίσουν να αυξάνονται, ενώ την μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στην Φλωρεντία, τους 39 βαθμούς στην Μπολώνια και την Μάντοβα και τους 37 βαθμούς στην Σαρδηνία και στην Ρώμη.

Κατά τις νυχτερινές ώρες, οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ασθενείς, με υψηλό ποσοστό υγρασίας. Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ιταλοί πρόκειται να ζήσουν «τροπικές νύχτες» εξαιτίας του κύματος καύσωνα που σύντομα θα αρχίσει να μετατοπίζεται προς την χώρα τους, από την βόρεια Αφρική.

Ήδη σήμερα, στην κεντρική και στην νότια Ιταλία η ανώτατη θερμοκρασία άγγιξε τους 34 βαθμούς. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα προβλέψεις, η ζέστη μπορεί να γίνει ακόμη εντονότερη τις τελευταίες δέκα ημέρες του Ιουνίου, με θερμοκρασίες μέχρι και κατά έξι βαθμούς υψηλότερες από το μέσο όρο της συγκεκριμένης περιόδου.

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