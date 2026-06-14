Τραμπ κατά Νετανιάχου μετά το χτύπημα στη Βηρυτό: «Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα» – Το Ιράν απειλεί με αντίποινα και παγώνει τη συμφωνία

Στον αέρα βρίσκεται η επικείμενη συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά την ισραηλινή επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού, με στόχο εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ.

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι φέρουν «άμεση ευθύνη» για τις ενέργειες του Ισραήλ, προειδοποιεί για «ισχυρή απάντηση» και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο καθυστέρησης ή ακόμη και ανατροπής της συμφωνίας που, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, βρισκόταν λίγες ώρες πριν από την υπογραφή της.

Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για «άμεση ευθύνη»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε έντονα την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό, χαρακτηρίζοντάς την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου» και «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Στην ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν «άμεση ευθύνη» για τα «εγκλήματα» και τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ, επαναλαμβάνοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη νόμιμη αυτοάμυνά της.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε υποδομές της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε πυρά της οργάνωσης προς ισραηλινό έδαφος.

«Ο Λίβανος είναι η ζωτική μας γραμμή»

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκαντρ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχθεί επιθέσεις που παραβιάζουν τις «κόκκινες γραμμές» της.

«Ο Λίβανος είναι η ζωτική μας γραμμή και οποιαδήποτε παραβίαση των κόκκινων γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα γίνει ανεκτή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ενότητα των μετώπων έχει δημιουργήσει μια αμυντική αλυσίδα ασφαλείας στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Ιρανός διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ τόνισε σε ανάρτησή του ότι «δεν θα καταφέρουν ποτέ να καταρρίψουν κανέναν από τους πυλώνες της αντίστασης, όσο αυτοί παραμένουν ενωμένοι και αταλάντευτοι».

Όπως ανέφερε, «οι ηρωικοί αγώνες των γενναίων μαχητών του Λιβάνου και η ισχυρή διπλωματία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν εγγυώνται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του αγαπημένου μας Λιβάνου και θα καταρρίψουν τα παράλογα καμώματα του πολεμοκάπηλου ισραηλινού καθεστώτος».

«Αν δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις, δεν μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία»

Ο Γκαλιμπάφ συνέδεσε ευθέως την ισραηλινή επίθεση με τις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι το χτύπημα δείχνει πως οι ΗΠΑ είτε δεν έχουν τη βούληση είτε δεν διαθέτουν την ικανότητα να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

«Αν λείπει η βούληση και η δυνατότητα εκπλήρωσης των δεσμεύσεων, τότε δεν είναι δυνατόν να συζητείται η συνέχιση αυτής της πορείας», σημείωσε.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει τα χρονοδιαγράμματα που θέτει η Ουάσινγκτον για την υπογραφή της συμφωνίας.

Η επιχείρηση στη Βηρυτό και ο θάνατος στελέχους της Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή Νταχίγια, το προπύργιο της οργάνωσης στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λάιτερ, υποστήριξε ότι κατά την επιχείρηση σκοτώθηκε ο Αλί Μούσα Ντακντούκ, ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ντακντούκ θεωρούνταν υπεύθυνος για επίθεση κατά αμερικανικών στρατευμάτων το 2007, είχε φυλακιστεί από τις ΗΠΑ και είχε επικηρυχθεί με αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων. Ο Λάιτερ υποστήριξε επίσης ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό επιχείρησης εισβολής στο βόρειο Ισραήλ.

Ο Τραμπ ξεσπά κατά του Νετανιάχου

Η επίθεση προκάλεσε έντονη ενόχληση στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμούσε την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε δημόσια ότι οι βομβαρδισμοί στη Βηρυτό «δεν έπρεπε να είχαν συμβεί», καλώντας όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Η επίθεση σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα που είμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ας μην τα τινάξουμε όλα στον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ εμφανίστηκε εξοργισμένος και φέρεται να είπε στους συνεργάτες του: «Γιατί έπρεπε ο Μπίμπι να κάνει μια γ@@@@νη επίθεση; Ήμουν πολύ θυμωμένος. Του το έκανα σαφές».

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αιφνιδιασμένος από την επιδρομή, παρά τις ισραηλινές αναφορές ότι είχε προηγηθεί ενημέρωση προς την Ουάσινγκτον.

«Είναι τόσο άσχημο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Μια ώρα πριν υπογράψουμε τη συμφωνία. Υποτίθεται ότι θα υπογράφαμε τη συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό την καθυστέρησε», φέρεται να είπε.

Απειλές για αντίποινα και κλείσιμο του εναέριου χώρου

Οι ιρανικές αρχές προειδοποιούν για «ισχυρή απάντηση» μετά το χτύπημα στη Βηρυτό, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ετοιμότητα για πιθανές επιθέσεις κατά του ισραηλινού εδάφους τις επόμενες ώρες.

Παράλληλα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας οι πτήσεις από και προς αεροδρόμια του δυτικού Ιράν «λόγω των τρεχουσών συνθηκών».

Ταυτόχρονα, τα τελευταία στοιχεία παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι ο ιρανικός εναέριος χώρος είναι ουσιαστικά χωρίς αεροπορική κίνηση, γεγονός που εντείνει τα σενάρια περί πιθανής στρατιωτικής απάντησης της Τεχεράνης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.

Τι προβλέπει η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προσχέδιο μνημονίου κατανόησης με το Ιράν επρόκειτο να υπογραφεί εντός της ημέρας, ακόμη και ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, το προσχέδιο προβλέπει ότι η Τεχεράνη δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, το Ιράν θα ανοίξει εκ νέου άμεσα τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι αν η διαδικασία αποτύχει, «υπάρχει η απόλυτη εναλλακτική λύση, που ελπίζουμε να μη χρειαστεί ποτέ ξανά».

Υπό πίεση ο Νετανιάχου

Οι εξελίξεις έχουν αυξήσει την πίεση προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος συγκάλεσε το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η επικείμενη συμφωνία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεωρεί τη συμφωνία επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας του, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος τόσο με την κριτική της αντιπολίτευσης όσο και με πιέσεις από τους ακροδεξιούς κυβερνητικούς εταίρους του, οι οποίοι ζητούν να αγνοήσει τις αμερικανικές παραινέσεις και να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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