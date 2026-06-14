Φρίκη στην Τσεχία: 16χρονος βίαζε την 12χρονη αδελφή και γέννησε το παιδί του

Μια σοκαριστική υπόθεση αιμομιξίας και σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου έρχεται στο φως της δημοσιότητας από την Τσεχία. Ένας 16χρονος έφηβος καταδικάστηκε από το Περιφερειακό Δικαστήριο του Πίλσεν, αφού η 12χρονη αδελφή του γέννησε το παιδί του, ύστερα από βιασμό που υπέστη στο κοινό τους δωμάτιο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει παγκόσμιο αποτροπιασμό, καθώς η εγκυμοσύνη της ανήλικης παρέμενε άγνωστη μέχρι τη στιγμή του τοκετού.

Το χρονικό της κακοποίησης και η αποκάλυψη στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η συστηματική κακοποίηση της 12χρονης ξεκίνησε στα τέλη του 2024, μέσα στο σπίτι της οικογένειας στην περιοχή Κάρλοβι Βάρι, όταν ο δράστης ήταν 15 ετών. Ο βιασμός που οδήγησε στην εγκυμοσύνη σημειώθηκε το φθινόπωρο του ίδιου έτους, με τον έφηβο να επιτίθεται στην αδελφή του κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο δωμάτιο που μοιράζονταν.

Το θύμα, τρομοκρατημένο, επέλεξε να κρατήσει τη σιωπή του και συνέχισε να παρακολουθεί κανονικά τα σχολικά της μαθήματα. Καθώς η κοιλιά της μεγάλωνε, ούτε οι γονείς ούτε το σχολικό περιβάλλον υποψιάστηκαν την εγκυμοσύνη, αποδίδοντας την αλλαγή στην εμφάνισή της σε απλή αύξηση βάρους, κάτι που αποτυπώθηκε ακόμη και στις σχολικές φωτογραφίες της περιόδου.

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2025, όταν το κορίτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με έντονους πόνους. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία τοκετού. Αμέσως μετά τη γέννηση του βρέφους, η 12χρονη κατήγγειλε τον αδελφό της, με τη μετέπειτα εξέταση DNA να επιβεβαιώνει πλήρως την πατρότητα.

Σοκ στην τοπική κοινότητα

Οι τοπικές Αρχές επεσήμαναν στα μέσα ενημέρωσης ότι πρόκειται για μια οικογένεια ανώτερου κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου, γεγονός που έκανε το σοκ για την κοινότητα ακόμη μεγαλύτερο. «Ήταν μια πραγματική καταστροφή για την οικογένεια, η οποία δυσκολεύεται προφανώς να διαχειριστεί την κατάσταση», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών, προσθέτοντας ότι το νεογέννητο αγόρι έχει ήδη απομακρυνθεί από το περιβάλλον και έχει δοθεί σε ανάδοχη οικογένεια.

Η δικαστική απόφαση και η ποινή

Ο 16χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστηρίου για την ανακοίνωση της ποινής του. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών ετών με αναστολή, ενώ παράλληλα τον διέταξε να υποβληθεί σε υποχρεωτικό θεραπευτικό πρόγραμμα για σεξουαλικούς παραβάτες. Επιπλέον, ο καταδικασθείς υποχρεούται να καταβάλει χρηματική αποζημίωση στο θύμα, η οποία υπερβαίνει τις 10.000 λίρες (περίπου 12.000 ευρώ).

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