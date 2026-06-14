Λίβανος: Συνεχίζεται το ισραηλινό «σφυροκόπημα» – «Δεν θα ανεχθούμε πυρά προς το έδαφός μας» διαμηνύει ο Νετανιάχου

Το νότιο προάστιο της Βηρυτού, τη Νταχίγια, χτύπησε το Ισραήλ παραβιάζοντας για πολλοστή φορά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε, τον περασμένο Απρίλιο.

Σύμφωνα με κοινή δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσαν πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε ήταν «απάντηση» στους πυροβολισμούς της Χεζμπολάχ προς ισραηλινό έδαφος.

مشاهد جديدة من الموقع المستهدف في منطقة الغبيري pic.twitter.com/QX4EVfhf12 — هنا لبنان (@thisislebnews) June 14, 2026

«Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί πυρά που κατευθύνονται προς το έδαφός του», διαμήνυσαν αναφερόμενοι στην εκτόξευση drone στο βόρειο Ισραήλ που ενεργοποίησαν τους συναγερμούς σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως επιτέθηκε σε υποτιθέμενη βάση της λιβανέζικης οργάνωσης. Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Axios, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ενημέρωσαν την Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) λίγο πριν από την πραγματοποίηση της επίθεσης.

Σύμφωνα με το επίσημο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων, από την επίθεση στον Λίβανο έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και ακόμη τέσσερις τραυματίστηκαν.

Η Ισραηλινή Αρχή Ραδιοτηλεόρασης ανέφερε πως η επίθεση στα νότια προάστια της Βηρυτού πραγματοποιήθηκε από δύο πολεμικά αεροσκάφη που εκτόξευσαν τέσσερις κατευθυνόμενους πυραύλους.

Την ίδια ώρα, η Ισραηλινή Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου ανέβασε το επίπεδο συναγερμού στη χώρα στο υψηλότερο επίπεδο, ενόψει πιθανής «απάντησης» από το Ιράν.

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