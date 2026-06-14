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14.06.2026 15:11

ΛΔ του Κονγκό: Εξαπλώνεται ο Έμπολα με 710 επιβεβαιωμένα κρούσματα

14.06.2026 15:11
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Ανησυχητική εξάπλωση παρουσιάζει ο ιός Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τις Αρχές να ανακοινώνουν το Σάββατο (13/6) πως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα αυξήθηκε στα 710, αφού καταγράφηκαν 21 νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο.

Από αυτούς τους ασθενείς, 149 έχουν πεθάνει, με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Η επιδημία του Έμπολα στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό εξακολουθεί να κερδίζει έδαφος, με αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων και εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές ζώνες, προειδοποίησε την Παρασκευή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Στη ΛΔ Κονγκό, τα συστήματα υγείας έχουν αποδυναμωθεί και εξακολουθεί να υπάρχει έλλειψη ασφάλειας, πράγμα που καθιστά την ανταπόκριση στην επιδημία «ιδιαίτερα δύσκολη», σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ωστόσο εμπειρία στη διαχείριση του Έμπολα, ιδίως στις περιοχές που πλήττονται σήμερα.

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