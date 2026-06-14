Αρχεία Έπσταϊν: Κυνηγοί ταλέντων στη βιομηχανία της μόδας τον βοηθούσαν να βρίσκει τα θύματά του

Νέα στοιχεία για τις σχέσεις του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν με στελέχη της διεθνούς βιομηχανίας μόδας φέρνουν στο φως της δημοσιότητας έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης και αρχεία.

Από αυτά προκύπτει ότι ο Επστάιν είχε πρόσβαση σε νεαρές γυναίκες, πολλές από τις οποίες τον έχουν κατηγορήσει για κακοποίηση, μέσα από τις σχέσεις που διατηρούσε με scouts, ατζέντηδες και στελέχη πρακτορείων μοντέλων.

Το δίκτυο επαφών στη βιομηχανία της μόδας

E-mails που περιλαμβάνονται στη δικογραφία μαρτυρούν ότι επαγγελματίες ανεύρεσης μοντέλων σε Ευρώπη, Αμερική και άλλες περιοχές διατηρούσαν συχνή επικοινωνία με τον Επστάιν, παρότι δεν είχε καμία επίσημη ιδιότητα στον χώρο.

Σε αυτά τα μηνύματα, scouts περιγράφουν νεαρές υποψήφιες ως «όμορφη γαλλίδα που θα χαρεί να σας γνωρίσει», ενώ άλλοι κάνουν αναφορές σε 16 και 17 ετών κορίτσια από τη Σκανδιναβία που «θα είναι έτοιμα την επόμενη χρονιά». Σε άλλο email γίνεται αναφορά σε 19χρονη ρωσίδα «έτοιμη να ταξιδέψει», ενώ άλλο στέλεχος αποκαλεί μια νεαρή μοντέλο «το καλύτερο κορίτσι». «Είναι ένα δώρο που σχεδίαζα να σου δώσω», αναφέρει χαρακτηριστικά ανιχνευτής μοντέλων στον Επστάιν.

Πώς λειτουργούσε το σύστημα επαφών

Σύμφωνα με τα έγγραφα, η σχέση του Επστάιν με ανθρώπους της μόδας είχε αμφίδρομο χαρακτήρα. Εκείνος παρείχε χρήματα, επαγγελματικές διασυνδέσεις και βοήθεια για θεωρήσεις εισόδου στις ΗΠΑ και οι παράγοντες του χώρου τον έφερναν σε επαφή με νεαρές γυναίκες.

Η συνεργασία αυτή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία, συνεχίστηκε ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008 για σεξουαλικά εγκλήματα, όταν καταδικάστηκε για προαγωγή ανηλίκου σε πορνεία.

Ορισμένα στελέχη φέρεται να τον προσκαλούσαν σε εκδηλώσεις μόδας και να τον αντιμετώπιζαν ως παράγοντα με επιρροή στην καριέρα μοντέλων, παρότι δεν είχε επίσημη θέση στον χώρο.

Οι βασικοί συνεργάτες και οι αμφιλεγόμενες διασυνδέσεις

Κεντρικό πρόσωπο στο δίκτυο αυτό εμφανίζεται ο γάλλος ατζέντης Ζαν-Λυκ Μπρουνέλ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για κακοποίηση και αυτοκτόνησε το 2022 στη φυλακή στο Παρίσι. Ο Μπρουνέλ είχε στενή σχέση με τον Επστάιν, ταξίδευε συχνά με το ιδιωτικό του αεροσκάφος και φέρεται να έπαιξε ρόλο στη δημιουργία πρακτορείου μοντέλων με χρηματοδότηση του χρηματιστή.

Το πρακτορείο αυτό, MC2 Model Management, στόχευε στην εκπροσώπηση μοντέλων υψηλής μόδας, όμως σύμφωνα με καταγγελίες πρώην μοντέλων, χρησιμοποιήθηκε και ως «δίαυλος» για την πρόσβαση του Επστάιν σε νεαρές γυναίκες.

Το «όνειρο» που έγινε εφιάλτης

Πρώην μοντέλα καταγγέλλουν πως βρέθηκαν σε συνθήκες εξάρτησης από τον Επστάιν, ο οποίος παρουσιαζόταν ως άνθρωπος με ισχυρές διασυνδέσεις στη Νέα Υόρκη και στη βιομηχανία της μόδας.

Σε αρκετές περιπτώσεις -αναφέρουν- οι επαγγελματικές τους ευκαιρίες περιορίζονταν, ενώ οι ίδιες κατέληγαν να εργάζονται ως προσωπικό βοηθητικό προσωπικό του Επστάιν αντί να κάνουν καριέρα στο μόντελινγκ.

Ένα από τα θύματα κατέθεσε ότι ο Επστάιν την κακοποίησε ενώ της είχε υποσχεθεί επαγγελματική υποστήριξη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Υποσχέθηκε ότι θα κάνει το όνειρό μου πραγματικότητα, αλλά το μετέτρεψε σε εφιάλτη».

Οι ενδιάμεσοι, οι φωτογραφίες και οι πληροφορίες

Στο επίκεντρο των αποκαλύψεων βρίσκονται και ανιχνευτές μοντέλων που λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι. Ένας από αυτούς, ο Ντανιέλ Σιάντ φέρεται να έφερνε σε επαφή τον Επστάιν με νεαρές γυναίκες από διάφορες χώρες, στέλνοντας φωτογραφίες και πληροφορίες.

Σε email που αντάλλασσε μαζί του, ο Επστάιν ζητούσε επανειλημμένα «να του σταλούν λεπτομέρειες για τα κορίτσια», ενώ σε κάποιες περιπτώσεις απέρριπτε υποψηφιότητες ως «πολύ μεγάλες».

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Σιάντ λάμβανε πληρωμές για τις επαφές αυτές, τις οποίες χαρακτήριζε ως «αμοιβές εντοπισμού ταλέντων».

Επαφές και μετά την καταδίκη

Παρά τη φυλάκισή του, ο Επστάιν συνέχισε να έχει επαφές με πρόσωπα της μόδας. Στελέχη πρακτορείων φέρεται να του ζητούσαν βοήθεια για θεωρήσεις εισόδου μοντέλων, του έστελναν ενημερώσεις για καριέρες και διατηρούσαν φιλική επικοινωνία.

Σε ορισμένα emails, ακόμη και μετά την καταδίκη του, εμφανίζονται εκφράσεις αφοσίωσης και προσωπικής στήριξης προς τον Επστάιν από παράγοντες της βιομηχανίας.

Νέες έρευνες μετά τις αποκαλύψεις

Οι αποκαλύψεις έχουν οδηγήσει σε νέες έρευνες σε διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι, όπου εξετάζονται καταγγελίες για εμπλοκή μεσαζόντων στο δίκτυο επαφών του Επστάιν.

Παράλληλα, οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων στον χώρο της μόδας υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει συστημικά κενά σε μια βιομηχανία που επί δεκαετίες έχει κατηγορηθεί ότι ανέχεται κακοποιητικές συμπεριφορές.

Όπως επισημαίνουν, το δίκτυο που αποκαλύπτεται δείχνει πως η γραμμή ανάμεσα στην επαγγελματική ανεύρεση μοντέλων και την εκμετάλλευση μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να έχει καταρρεύσει πλήρως.

Η περίπτωση Ποζντχάγεβα

Η Σβετλάνα Ποζντχάγεβα, από τη Ρωσία, η οποία είχε εργαστεί ως μοντέλο σε ευρωπαϊκές αγορές πριν μεταβεί στις ΗΠΑ με φιλοδοξίες να εξελίξει την καριέρα της, περιέγραψε ότι η πορεία της συνδέθηκε άμεσα με το περιβάλλον του Τζέφρι Επστάιν μέσω προσώπων του χώρου της μόδας.

Όπως δήλωσε, ο μεσάζων της υπόθεσης την έφερε σε επαφή με τον Επστάιν, ο οποίος της υποσχέθηκε ότι θα τη βοηθήσει να εισέλθει στην αγορά της Νέας Υόρκης και να προχωρήσει επαγγελματικά ως μοντέλο.

Η ίδια ανέφερε ότι υπέγραψε συνεργασία με πρακτορείο που συνδεόταν με το δίκτυο αυτό, ωστόσο η επαγγελματική της πορεία δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν, καθώς – όπως υποστηρίζει – οι ευκαιρίες εργασίας ήταν περιορισμένες και η παρουσία της κατέληξε να μετατοπιστεί εκτός του καθαρά επαγγελματικού πλαισίου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, κατέληξε να εργάζεται ως προσωπική βοηθός του Επστάιν, περιγράφοντας ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως λέει, υπήρξε μακροχρόνια εκμετάλλευση και έλλειψη ελέγχου της επαγγελματικής και προσωπικής της ζωής.

Η Ποζντχάγεβα ανέφερε, ακόμη, πως παρά το γεγονός ότι η συνεργασία του πρακτορείου με το οποίο είχε συμβόλαιο συνεχίστηκε για μεγάλο διάστημα, ακόμη και όταν η ίδια εργαζόταν πλέον για τον Επστάιν, η διοικητική υποστήριξη και η ανανέωση των εγγράφων παραμονής της στις ΗΠΑ εξακολουθούσε να διεκπεραιώνεται, γεγονός που – κατά την ίδια – αποτυπώνει την ύπαρξη ενός άτυπου συστήματος ανοχής και συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Πηγή: cnn

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