Ζελένσκι: «Χτυπήσαμε» πετρελαϊκή εγκατάσταση και εργοστάσιο χημικών στη Ρωσία

Η Ουκρανία έπληξε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη διάρκεια της νύχτας στη ρωσική περιφέρεια Γιάροσλαβλ και το εργοστάσιο χημικών Azot στην περιφέρεια Τούλα, έγραψε σήμερα σε ανάρτησή του στο Χ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το εργοστάσιο Azot είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ρωσική παραγωγή εκρηκτικών. Πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν επίσης πλήγματα στο δίκτυο επιμελητείας του ρωσικού στρατού σε κατεχόμενα τμήματα της Ουκρανίας.

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