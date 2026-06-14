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14.06.2026 09:33

G7: 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σε αντι-καπιταλιστική πορεία διαμαρτυρίας στη Γενεύη

14.06.2026 09:33
trump g7

Έως 50.000 διαδηλωτές αναμένεται να συμμετάσχουν σήμερα σε πορεία στην ελβετική πόλη της Γενεύης, μεταξύ άλλων κατά του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού εν όψει της συνόδου της Ομάδας των 7 (G7) στη γαλλική πόλη Εβιάν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η διαμαρτυρία διοργανώνεται από τη συμμαχία οργανώσεων ‘No G7’.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στη Γενεύη διότι η Γαλλία αρνήθηκε να δώσει την άδεια για διαδηλώσεις κοντά στον χώρο διεξαγωγής της G7, όπως δήλωσαν Ελβετοί αξιωματούχοι, επικρίνοντας την απόφαση των Γάλλων. Η Γενεύη βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Εβιάν.

Το αεροδρόμιο της Γενεύης επίσης θα λειτουργήσει ως σημείο άφιξης για τους ηγέτες, που συμμετέχουν στη σύνοδο, και στις αποστολές τους αύριο, καθώς είναι αυτό που βρίσκεται πιο κοντά στο Εβιάν.

Το κέντρο της Γενεύης βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εδώ και ημέρες. Εκατοντάδες καταστήματα ειδών πολυτελείας και τράπεζες, καθώς και ξενοδοχεία και σούπερ μάρκετ, έχουν καλύψει τις προσόψεις τους με ξύλινα πάνελ, καθώς υπάρχει φόβος να σημειωθούν ταραχές.

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