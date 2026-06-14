Δημοψήφισμα στην Ελβετία: Σήμερα αποφασίζουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Κυριακή (14/6) οι Ελβετοί, οι οποίοι καλούνται να αποφασίσουν σε δημοψήφισμα εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας.

Η Ελβετία έχει περίπου 9,1 εκατ. κατοίκους. Εάν υιοθετηθεί το «φρένο» στον περιορισμό του πληθυσμού, η παροχή ασύλου και η επανένωση οικογενειών θα καταστεί πιο δύσκολη μόλις ο πληθυσμός φτάσει τα 9,5 εκατ. με ορίζοντα το 2030.

Εάν αυτά τα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η Ελβετία θα πρέπει να τερματίσει τη συμφωνία της για ελεύθερη διέλευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τη στρατηγική του περιορισμού της μετανάστευσης υιοθετεί το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) με σκοπό να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050.

Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας, οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι πολίτες στηρίζουν την πρόταση που τίθεται στο δημοψήφισμα. Ωστόσο, τα γκάλοπ των τελευταίων εβδομάδων αποτυπώνουν μεταστροφή κλίματος, υποδηλώνοντας μια αμφίρροπη μάχη.

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