«Πυρά» Λαπίντ σε Νετανιάχου για την επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν: «Μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο»

Μέσω της πιθανολογούμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν επιτυγχάνεται κανένας από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ – το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα υφίσταται και το Ιράν μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ.

Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, πρόκειται για «πλήρη αποτυχία» του πρωθυπουργού Νετανιάχου που «μετατρέπει το Ισραήλ σε προτεκτοράτο το οποίο λαμβάνει εντολές σχετικά με την εθνική του ασφάλεια».

Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί «να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του Νετανιάχου να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα σε στρατηγικές επιτυχίες», δήλωσε ο Λαπίντ.

Σήμερα το έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας

Στο μεταξύ ο ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να συγκαλέσει σήμερα έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας.

Πληροφορίες που επικαλείται το Times of Israel αναφέρουν πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει το βράδυ της Κυριακής τη συνεδρίαση μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου θα υπογραφεί.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ρεπορτάζ του Channel 12 νωρίτερα απόψε, δήλωσαν ότι οι όροι του MoU «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσινγκτον συμφώνησε με τους «κύριους όρους» της Τεχεράνης. Προσέθεσαν επίσης πως «οι Ιρανοί δεν συμφωνούν σε αυτό χωρίς λόγο».

«Αυτό που θα συμβεί αμέσως είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η αναζωογόνηση του καθεστώτος και ένα χαστούκι στο πρόσωπο του ιρανικού κοινού», επισήμαναν.

«Η εξόρυξη ουρανίου έχει γίνει αραίωση ουρανίου και το πυραυλικό σύστημα δεν αποτελεί καθόλου μέρος της συμφωνίας» σημείωσαν, τονίζοντας ότι τα κύρια ζητήματα που ήλπιζε να αντιμετωπίσει το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου παραμένουν ανεπίλυτα.

«Όλοι οι στόχοι που έθεσε το Ισραήλ δεν αντιμετωπίζονται άμεσα στη συμφωνία. Όχι μόνο το Ιράν δεν υποχρεούται να σταματήσει να υποστηρίζει τους πληρεξούσιους, αλλά επανασυνδέεται με τη Χεζμπολάχ μέσω της συμφωνίας», κατέληξαν.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε ολόκληρο το Ισραήλ

Το βράδυ του Σαββάτου, πραγματοποιήθηκαν αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε ολόκληρο το Ισραήλ, μεταξύ των οποίων μια πορεία από την πλατεία Ράμπιν στο Τελ Αβίβ προς την πλατεία Χαμπίμα, όπου συγγενείς ομήρων και άλλοι ομιλητές επρόκειτο να απευθυνθούν στο πλήθος.

Πρόσθετες διαδηλώσεις έλαβαν χώρα στην Ιερουσαλήμ, τη Χάιφα και τη Μπερ Σεβά, ενώ περίπου 150 άτομα διαδήλωσαν στην Αφούλα, στην πρώτη διαδήλωση αυτού του είδους που πραγματοποιείται εκεί εδώ και μήνες.

Οι διοργανωτές πραγματοποίησαν επίσης συγκεντρώσεις σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης μιας κοινής διαμαρτυρίας από θρησκευόμενους και κοσμικούς Ισραηλινούς ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος.

Στην Ιερουσαλήμ, η αστυνομία κατάσχεσε μεγάφωνα, σφυρίχτρες και κόρνες από τους διαδηλωτές, επικαλούμενη περιορισμούς σχετικά με τον θόρυβο. Αργότερα, οι αστυνομικοί εμπόδισαν μια διαδήλωση, γεγονός που οδήγησε σε συγκρούσεις με τους διαδηλωτές. Δύο διαδηλωτές συνελήφθησαν.

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