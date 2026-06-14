Νότια Αφρική: Άνδρας συνελήφθη, με 150 δηλητηριώδεις σκορπιούς στις αποσκευές του

Οι αρχές της Νότιας Αφρικής συνέλαβαν έναν 28χρονο καθώς επιχείρησε να περάσει λαθραία 150 δηλητηριώδεις σκορπιούς μέσω του αεροδρομίου του Κέιπ Τάουν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο άνδρας είχε κρύψει τα ζωντανά ζώα στις αποσκευές του, ανάμεσα στα ρούχα του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η σύλληψή του χθες Παρασκευή ήρθε μετά από επιχείρηση συλλογής πληροφοριών κατά την οποία οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα την περιγραφή του άνδρα, πριν τελικά τον συλλάβουν στο αεροδρόμιο.

Ο άνδρας «συνελήφθη βάσει του Νόμου περί Προστασίας της Φύσης και του Περιβάλλοντος για κατοχή άγριου ζώου», πρόσθεσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Ο 28χρονος αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο τη Δευτέρα.

Οι αρχές δεν ανέφεραν τον προορισμό του.

Οι σκορπιοί παραδόθηκαν σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής, ενώ οι αρχές αξιολογούν την αξία τους στην αγορά.

Το παράνομο εμπόριο αγριών ειδών παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα στη Νότια Αφρική, μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο.

Εγκληματικές οργανώσεις στοχεύουν εμβληματικά ζώα όπως ρινόκερους και ελέφαντες, αλλά και ζώα όπως παγκολίνους και ερπετά, τροφοδοτώντας μια προσοδοφόρα παγκόσμια μαύρη αγορά.

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