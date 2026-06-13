Ισραήλ – Έκτακτο συμβούλιο ασφαλείας καλεί ο Νετανιάχου -«Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντά μας»

Έκτακτο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συγκαλεί την Κυριακή ο πρωθυπουργός του Ισραήλ με φόντο την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν.

Σύμφωνα με τα όσα επικαλείται το Times of Israel, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει αύριο το βράδυ τη συνεδρίαση μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου θα υπογραφεί.

Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ρεπορτάζ του Channel 12 νωρίτερα απόψε, δήλωσαν ότι οι όροι του MoU «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ» και ότι η Ουάσινγκτον συμφώνησε με τους «κύριους όρους» της Τεχεράνης. Προσέθεσαν επίσης πως «οι Ιρανοί δεν συμφωνούν σε αυτό χωρίς λόγο».

«Αυτό που θα συμβεί αμέσως είναι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, η αναζωογόνηση του καθεστώτος και ένα χαστούκι στο πρόσωπο του ιρανικού κοινού», συνεχίζουν οι αξιωματούχοι.

Το Ιράν «πληρώνει με πίστωση» με αυτό το πλαίσιο, τονίζουν με την Τεχεράνη να συμφωνεί να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα μόνο όταν τελειώσει επίσημα ο πόλεμος και πληρωθούν ορισμένες άλλες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

«Αυτό είναι το ίδιο πλαίσιο με τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα», αναφέρει ένας αξιωματούχος στον τηλεοπτικό σταθμό. «Αναρωτηθείτε τι έχει συμβεί από τότε με τη δέσμευση για τον αφοπλισμό της Χαμάς. Ποιο θα είναι το ουσιαστικό πλεονέκτημα των Αμερικανών εάν, μετά από 60 ημέρες εκεχειρίας, οι Ιρανοί δεν ξεκινήσουν τα βήματα που απαιτούνται από αυτούς; Η αξιόπιστη στρατιωτική απειλή έχει σχεδόν εξαλειφθεί».

«Η εξόρυξη ουρανίου έχει γίνει αραίωση ουρανίου και το πυραυλικό σύστημα δεν αποτελεί καθόλου μέρος της συμφωνίας» σημειώνουν προσθέτοντας ότι τα κύρια ζητήματα που ήλπιζε να αντιμετωπίσει το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου παραμένουν ανεπίλυτα.

«Όλοι οι στόχοι που έθεσε το Ισραήλ δεν αντιμετωπίζονται άμεσα στη συμφωνία. Όχι μόνο το Ιράν δεν υποχρεούται να σταματήσει να υποστηρίζει τους πληρεξούσιους, αλλά επανασυνδέεται με τη Χεζμπολάχ μέσω της συμφωνίας», καταλήγουν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

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