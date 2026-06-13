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13.06.2026 21:16

Ουγγαρία: Επανεξελέξη πρόεδρος του Fidesz ο Όρμπαν

13.06.2026 21:16
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Ο Βίκτορ Όρμπαν επανεξελέγη σήμερα επικεφαλής του Fidesz, παρά τη συντριπτική ήττα του δεξιού κόμματος στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας της 12ης Απριλίου, από το κεντροδεξιό κόμμα Tisza του Πέτερ Μάγιαρ, που έβαλε τέλος στην 16χρονη διακυβέρνησή του.

Μετά την ήττα του Fidesz, το πολιτικό μέλλον του 62χρονου Όρμπαν μπήκε σε αβεβαιότητα και ο ίδιος δέχθηκε πιέσεις από ορισμένους πρώην πιστούς συμμάχους του να αποσυρθεί από την πολιτική, η πρώτη ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του από τότε που έγινε πρωθυπουργός της χώρας Ουγγαρίας το 2010.

Χωρίς άλλον υποψήφιο για την ηγεσία του κόμματος, 729 σύνεδροι από τους 737 ψήφισαν υπέρ της επανεκλογής του Όρμπαν στο συνέδριο του Fidesz, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων MTI.

«Δεν τα παρατάω, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ, δεν τα παρατάω», είπε ο τέως πρωθυπουργός στο συνέδριο σε ομιλία του πριν από την ψηφοφορία, επαναλαμβάνοντας ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την εκλογική ήττα του κόμματος.

Ο Όρμπαν δήλωσε ότι το Fidesz ήταν ένα «φανταστικό κυβερνών κόμμα» για 16 χρόνια, αλλά χρειάζεται να προβεί σε αλλαγές για να γίνει ένα λειτουργικό κόμμα αντιπολίτευσης που θα μπορεί να είναι έτοιμο να κυβερνήσει ξανά.

Στις εκλογές του Απριλίου, το κόμμα Tisza του πρωθυπουργού Peter Magyar κέρδισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων, αρκετή για να ανατρέψει τις συνταγματικές αλλαγές του Όρμπαν.

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