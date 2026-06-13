Πατρίκ Μπριέλ: Υπό έρευνα για βιασμούς – Αρνείται τις κατηγορίες ο Γάλλος καλλιτέχνης

Ένας από τους πιο γνωστούς αστέρες της γαλλικής σόουμπιζ, ο Πατρίκ Μπριέλ, τέθηκε υπό επίσημη δικαστική έρευνα για πολλαπλές κατηγορίες βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης.

Ύστερα από δύο ημέρες κράτησης στο δυτικό προάστιο του Παρισιού, Ναντέρ, ο 67χρονος τραγουδιστής και ηθοποιός παρουσιάστηκε το βράδυ της Τετάρτης (10/6/2026) ενώπιον επιτροπής τεσσάρων δικαστών.

Patrick Bruel : deux nouvelles plaintes pour viol et tentative de viol déposées contre le chanteur https://t.co/Ua2drPOZfS — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 13, 2026

Οι δικαστές επικύρωσαν το αίτημα της εισαγγελίας να τεθεί ο Μπριέλ υπό δικαστική διερεύνηση για διάφορες υποθέσεις βιασμού, απόπειρας βιασμού, σεξουαλικής επίθεσης και παρενόχλησης.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Ωστόσο, οι δικαστές αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο υπό δικαστική επιτήρηση, απορρίπτοντας το αίτημα των εισαγγελέων να παραμείνει προφυλακισμένος.

Η υπαγωγή κάποιου σε καθεστώς δικαστικής έρευνας σημαίνει ότι ανακριτής θα εξετάσει σε βάθος τις κατηγορίες, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης θα έχουν πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία αυτή καταλήγει σε παραπομπή σε δίκη.

Οι κατηγορίες που εξετάζονται

Από τα εννέα αδικήματα που παρουσίασαν οι εισαγγελικές αρχές, οι δικαστές προχώρησαν επίσημα στη διερεύνηση τεσσάρων υποθέσεων που αφορούν βιασμό, σεξουαλική επίθεση και σεξουαλική παρενόχληση.

Η καταγγελία για βιασμό αφορά γεγονότα του 2008, η υπόθεση απόπειρας βιασμού το 2010, ενώ οι άλλες δύο κατηγορίες σχετίζονται με περιστατικά του 2019. Σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ως βιασμός ορίζεται «κάθε μη συναινετική πράξη διείσδυσης».

Στον τραγουδιστή έχει απαγορευτεί να εγκαταλείψει τη γαλλική επικράτεια, να επικοινωνήσει με τα φερόμενα θύματα ή τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και να επισκέπτεται κέντρα μασάζ. Η τελευταία απαγόρευση σχετίζεται με καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια μασάζ στην Κορσική.

Patrick Bruel visé par deux nouvelles plaintes pour des faits de viol, tentative de viol et agressions sexuelles https://t.co/aiOXjpUhJR — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) June 13, 2026

Υπόθεση με έντονο κοινωνικό αντίκτυπο

Η υπόθεση Μπριέλ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ευαισθητοποίησης στη Γαλλία, σχετικά με τον τρόπο που η Δικαιοσύνη, αντιμετωπίζει τα σεξουαλικά εγκλήματα. Αφορμή αποτέλεσε η δολοφονία της 11χρονης Λιάννα, της οποίας ο φερόμενος δράστης, είχε στο παρελθόν καταγγελθεί επανειλημμένα για κακοποιητική συμπεριφορά.

Μαζί με τον ηθοποιό Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ο Μπριέλ, αποτελεί μία από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες της Γαλλίας, που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης.

Ο Ντεπαρντιέ, σήμερα 77 ετών, καταδικάστηκε πέρυσι με αναστολή για σεξουαλική επίθεση σε κινηματογραφικό πλατό, ενώ έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδικαστικής απόφασης.

Από το «Bruelmania» στις δικαστικές αίθουσες

Γεννημένος ως Πατρίκ Μπενγκιγκί στην Αλγερία το 1959, ο Μπριέλ, έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τραγούδια όπως το «Marre de cette nana-là». Η δυναμική φωνή του και η χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία προκάλεσαν ένα φαινόμενο που τότε ονομάστηκε «Bruelmania».

Παράλληλα με τη μουσική του καριέρα, έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 κινηματογραφικές ταινίες, ενώ πρόσφατα εμφανιζόταν σε θεατρική παραγωγή στο Παρίσι.

Υποσημείωση: Στη γαλλική ποινική διαδικασία, η θέση κάποιου υπό δικαστική έρευνα («mise en examen») δεν συνιστά καταδίκη, αλλά σημαίνει ότι οι δικαστικές Αρχές ,θεωρούν πως υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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