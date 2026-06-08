Ο δημοφιλής τραγουδιστής στη Γαλλία, Πατρίκ Μπριέλ, κρατείται από τις Αρχές καθώς καταγγέλθηκε για υποθέσεις βιασμών και σεξουαλικών επιθέσεων.

Από το πρωί ο 67χρονος συνελήφθη και ανακρίνεται για πολλαπλές καταγγελίες που αφορούν το διάστημα 1997-2015.

Πρόκειται για περίπου 30 καταγγελίες, μεταξύ των οποίων φερόμενα θύματα είναι μία μασέζ, πρώην εργαζόμενες στον χώρο των ΜΜΕ, αλλά και γνωστά πρόσωπα της γαλλικής τηλεόρασης.

Αντίστοιχη διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και στο Βέλγιο μετά από σχετική καταγγελία για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από τον τραγουδιστή. Οι εξελίξεις ανάγκασαν τον Μπριέλ να ακυρώσει τις συναυλίες του εκτός κι εκτός συνόρων.

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