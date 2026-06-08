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08.06.2026 09:59

Ο Σι Τζινπίνγκ στη Βόρεια Κορέα: Γιατί η Κίνα θέλει ξανά κοντά της τον Κιμ (Video)

08.06.2026 09:59
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Σε μια σπάνια διπλωματική κίνηση, ο Σι Τζινπίνγκ επισκέπτεται τη Βόρεια Κορέα για συνομιλίες με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στην πρώτη του επίσκεψη στην Πιονγκγιάνγκ εδώ και σχεδόν επτά χρόνια.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, με τη σύζυγό του, υποδέχθηκαν στο αεροδρόμιο τον Κινέζο πρόεδρο, με τον Κιμ να χειροκροτεί την άφιξή του, σε ένα σκηνικό με κόκκινο χαλί, στρατιώτες και μηχανοκίνητη συνοδεία.

Το μήνυμα του Πεκίνου

Το ταξίδι έχει έντονο γεωπολιτικό βάρος. Η Κίνα παραμένει ο βασικός οικονομικός και πολιτικός σύμμαχος της Βόρειας Κορέας, όμως τα τελευταία χρόνια η Πιονγκγιάνγκ έχει ενισχύσει σημαντικά τις σχέσεις της με τη Ρωσία.

Η στρατιωτική συνεργασία Κιμ – Πούτιν, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει αλλάξει τις ισορροπίες και φαίνεται να προκαλεί ανησυχία στο Πεκίνο.

Η σκιά της Μόσχας

Για τον Σι, η επίσκεψη είναι ένας τρόπος να υπενθυμίσει ότι η Κίνα εξακολουθεί να έχει τον πρώτο λόγο στη Βόρεια Κορέα. Το Πεκίνο δεν θέλει να δει τον Κιμ να εξαρτάται υπερβολικά από τη Μόσχα, ούτε να χάσει την επιρροή του σε μια χώρα-κλειδί για την ασφάλεια στην κορεατική χερσόνησο.

Το πυρηνικό χαρτί του Κιμ

Την ίδια ώρα, η Βόρεια Κορέα συνεχίζει να προβάλλει το πυρηνικό της πρόγραμμα ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί. Ο Κιμ επιδιώκει να εμφανίζεται όχι ως απομονωμένος ηγέτης, αλλά ως παίκτης με επιλογές: κοντά στη Ρωσία, απαραίτητος στην Κίνα και διαρκής πονοκέφαλος για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Γιατί έχει σημασία

Η επίσκεψη Σι δείχνει ότι το Πεκίνο θέλει να κρατήσει ανοιχτό και ελεγχόμενο το κανάλι με την Πιονγκγιάνγκ. Σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Ανατολική Ασία, η Βόρεια Κορέα παραμένει πολύ σημαντική για να αφεθεί αποκλειστικά στη ρωσική επιρροή.

Με πληροφορίες από AP, Guardian, Al Jazeera, Channel News Asia, CSIS, Euronews.

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