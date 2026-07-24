search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 19:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.07.2026 18:04

Λιμάνι Πειραιά: Αναχωρούν οι τελευταίοι αδειούχοι του Ιουλίου – Πληρότητα 100% στα πλοία

24.07.2026 18:04
limani peiraias exodos – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας τους τελευταίους αδειούχους του Ιουλίου.

Στο λιμάνι καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση την Παρασκευή, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται μέχρι την Κυριακή, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, είτε για ολιγοήμερες αποδράσεις είτε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού, έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά και τις πύλες του Αργοσαρωνικού, ενώ η επιβατική κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να φτάνουν στο λιμάνι αρκετή ώρα πριν από την αναχώρηση, καθώς τις πρωινές αλλά και τις απογευματινές ώρες αιχμής παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους που οδηγούν στον Πειραιά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις και ακόμη και απώλεια δρομολογίων.

Τέλος από την Παρασκευή 24/07 ο Δακτύλιος στην Αθήνα

Την ίδια ώρα, η μετακίνηση των πολιτών στο κέντρο της Αθήνας διευκολύνεται, καθώς από την Παρασκευή 24/07 έπαψε να ισχύει ο Μικρός Δακτύλιος για τη θερινή περίοδο και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων πραγματοποιείται πλέον χωρίς περιορισμούς, έως την επαναφορά του μέτρου τον Οκτώβριο.

Διαβάστε επίσης:

Συνελήφθη 27χρονος για φωτιά από αμέλεια στο Κορωπί, προκλήθηκε από εγκατάσταση ρευματοκλοπής


Σε εξέλιξη η κακοκαιρία με μπουρίνια και χαλάζι: Ποιες περιοχές βρίσκονται σε συναγερμό, μπαράζ 112 –Tι θα γίνει στην Αττική, Red Code και για το Σάββατο

Υπό έλεγχο η φωτιά στα Σπάτα




google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα αναρωτιέσαι τι πίνω»: Νέα «ευρηματική» καμπάνια της αστυνομίας (Video)

LeBron James
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» στο NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει την καριέρα του στους Σίξερς

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αν η Κίνα και η Ρωσία προμηθεύουν με όπλα το Ιράν «θα ήταν πολύ κακό για αυτές»

chris brown 99- new
LIFESTYLE

Κρις Μπράουν: Άλλαξε γνώμη και δήλωσε… ένοχος για επίθεση σε μουσικό παραγωγό στο Λονδίνο πριν 3 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

linta-kideia-new1
ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Λίντα: Το τελευταίο χειροκρότημα - Η Ελλάδα αποχαιρέτησε με συγκίνηση τη σπουδαία ερμηνεύτρια (Videos/Photos)

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

stavrosgeorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Tο κίνητρο ίσως να είναι άλλο, λέει η οικογένεια του ποινικολόγου, «ενδεχομένως υπάρχουν και άλλοι ένοχοι» - Ζητά να συνεχιστεί η έρευνα

ant1_logo_new
MEDIA

Μια «σιδηρά» κυρία στον ΑΝΤ1

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 19:55
astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα αναρωτιέσαι τι πίνω»: Νέα «ευρηματική» καμπάνια της αστυνομίας (Video)

LeBron James
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Βόμβα» στο NBA: Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει την καριέρα του στους Σίξερς

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

1 / 3