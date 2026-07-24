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Με πληρότητα που αγγίζει το 100% αναχωρούν τα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, μεταφέροντας τους τελευταίους αδειούχους του Ιουλίου.

Στο λιμάνι καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση την Παρασκευή, ενώ η κορύφωση της εξόδου αναμένεται μέχρι την Κυριακή, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, είτε για ολιγοήμερες αποδράσεις είτε για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού, έχουν προγραμματιστεί δεκάδες δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά και τις πύλες του Αργοσαρωνικού, ενώ η επιβατική κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους ταξιδιώτες να φτάνουν στο λιμάνι αρκετή ώρα πριν από την αναχώρηση, καθώς τις πρωινές αλλά και τις απογευματινές ώρες αιχμής παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους που οδηγούν στον Πειραιά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις και ακόμη και απώλεια δρομολογίων.

Τέλος από την Παρασκευή 24/07 ο Δακτύλιος στην Αθήνα

Την ίδια ώρα, η μετακίνηση των πολιτών στο κέντρο της Αθήνας διευκολύνεται, καθώς από την Παρασκευή 24/07 έπαψε να ισχύει ο Μικρός Δακτύλιος για τη θερινή περίοδο και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων πραγματοποιείται πλέον χωρίς περιορισμούς, έως την επαναφορά του μέτρου τον Οκτώβριο.

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