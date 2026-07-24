Συνελήφθη 27χρονος για φωτιά από αμέλεια στο Κορωπί, προκλήθηκε από εγκατάσταση ρευματοκλοπής

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Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 12:00 στο Κορωπί Αττικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 27χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά ύστερα από παράνομη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που είχε αναπτύξει με την οποία πραγματοποιούσε ρευματοκλοπή. Κατά τη διάρκεια της παράνομης μεταφοράς ρεύματος ο αγωγός ηλεκτρικού ρεύματος έσπασε με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στα ξηρά χόρτα.

Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 24 Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 606 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 854.688,61 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 218 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 192 (88,07%) είναι από αμέλεια και οι 26 (11,93%) από πρόθεση

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