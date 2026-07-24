Live η δεξίωση στο Προεδρικό για την 52η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Υπό έντονη βροχή η προσέλευση

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Με κάθε επισημότητα αλλά υπό καταρρακτώδη βροχή διεξάγεται η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, με αφορμή την 52η Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση λαμβάνει χώρα εντός της μεγάλης Αίθουσας Δεξιώσεων του Μεγάρου της Ηρώδου Αττικού, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίησή της, στους κήπους της Προεδρίας, ενώ αντίστοιχα και η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και των πολιτικών αρχηγών μεταφέρεται στο σαλόνι του πρώτου ορόφου.

Με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα προσκλήθηκαν, μετά από πολυετή απουσία, οι σύζυγοι των πολιτικών αρχηγών, των υπουργών και των βουλευτών, που είχαν εξαιρεθεί από την περίοδο της Προεδρίας Παπούλια, στο πλαίσιο των γενικότερων περικοπών και της κρίσης. Ο κ. Τασούλας υποδέχεται τους προσκεκλημένους, συνοδευόμενος από την σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου, ενώ τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνοδεύει η σύζυγός του Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Στην επετειακή εκδήλωση για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας, δήλωσαν ότι δεν θα προσέλθουν, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου, ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη» Δημήτρης Νατσιός και η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ ο πρόεδρος της «Ελληνικής Λύσης» Κυριάκος Βελόπουλος θα εκπροσωπηθεί από τον βουλευτή και αντιπρόεδρο της Βουλής Βασίλη Βιλιάρδο.

Οι καλεσμένοι στη δεξίωση αγγίζουν τους 1.700, ανάμεσά τους τα μέλη της κυβέρνησης, οι πρώην πρωθυπουργοί, οι δύο πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας, Π. Παυλόπουλος και Κ. Σακελλαροπούλου, οι 4 πρώην Πρόεδροι της Βουλής, ο Έλληνας επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας, οι 20 ευρωβουλευτές και οι 300 βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων των 30 ανεξάρτητων, καθώς και των πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που παραιτήθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο των ανακατατάξεων, που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αριστερά.

Όπως είθισται έχουν προσκληθεί επίσης ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και οι αρχηγοί των Τριών Όπλων και των Σωμάτων Ασφαλείας, ανώτατοι δικαστικοί, πρυτάνεις, αντιστασιακοί (περισσότεροι από 500), υψηλόβαθμοι τραπεζίτες, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, πρόεδροι Κοινωφελών Ιδρυμάτων, επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών, προσωπικότητες από το χώρο των Γραμμάτων και των Τεχνών, εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών, όπως και μέλη Συλλόγων, Επαγγελματικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους της αποψινής δεξίωσης, ξεχωρίζουν οι πρώτοι των πρώτων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γιώργος Μυριάδης, με βαθμό 19,80, και Ανδρέας Οικονομόπουλος με 19,75.

Η δασκάλα και πρόεδρος της ΑΜΚΕ «ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ» Παναγιώτα Διαμαντή, καθώς και ο αντισμήναρχος Γεώργιος Χατζόπουλος, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός για τον υποδειγματικό χειρισμό και την ψύχραιμη προσγείωση μαχητικού F-16, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, μετά από σοβαρή μηχανική βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους.

Τα ελαφρά εδέσματα και τα γλυκίσματα, που θα προσφερθούν απόψε, τα επιμελείται, όπως κάθε χρόνο, ο βραβευμένος σεφ της Προεδρίας, Βασίλης Μπέκας, ενώ την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά, η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, με κλασικά κομμάτια των Στ. Ξαρχάκου, Μ. Θεοδωράκη, Μ. Χατζιδάκι και Δ. Σαββόπουλου, καθώς και μελωδίες από το διεθνές ρεπερτόριο.

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