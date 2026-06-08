Τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή (7/6) στο διεθνές αεροδρόμιο κοντά στην κοινότητα Λα Ρομάνα, στην ανατολική Δομινικανή Δημοκρατία, καθώς συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος. Νεκροί είναι ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του αεροπλάνου, ενώ δεν υπήρχαν άλλοι επιβαίνοντες.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει στήλη πυκνού καπνού να υψώνεται και υδροφόρες και πυροσβεστικά οχήματα να εκτοξεύουν υγρό για να σβήσουν τις φλόγες.

«Δεν είχε δηλωθεί κανένας επιβάτης» στο αεροσκάφος, διευκρίνισε το ινστιτούτο (σ.σ. η υπηρεσία) πολιτικής αεροπορίας.

WATCH: Private jet crashes while emergency landing at La Romana International Airport in Dominican Republic. pic.twitter.com/oiaEIRPjes — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 7, 2026

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το πλήρωμα «κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ενώ βρισκόταν περίπου 16 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τη Λα Ρομάνα», προτού το αεροσκάφος συντριβεί φτάνοντας στον διάδρομο.

Η υπηρεσία ανέφερε ότι διενεργεί έρευνα για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος. Επιβεβαίωσε την πληροφορία πως το business jet ήταν Gulfstream G200, τύπου που ανάλογα με τη διαμόρφωση μπορεί να μεταφέρει 8 ως 18 ανθρώπους.

Το 2021, εννιά άνθρωποι είχαν σκοτωθεί σε δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη επίσης ιδιωτικό αεροσκάφος που απογειωνόταν από το διεθνές αεροδρόμιο Las Américas, στην πρωτεύουσα Σάντο Ντομίνγκο. Ανάμεσα στα θύματα ήταν επιτυχημένος πορτορικανός μουσικός παραγωγός, ο Χοσέ Άνχελ Ερνάντες, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο Flow La Movie.

Η Δομινικανή Δημοκρατία, γνωστή για τις παραλίες της και την αποικιακή αρχιτεκτονική της, υποδέχτηκε σχεδόν 12 εκατομμύρια τουρίστες το 2025, ήταν ο δεύτερος κυριότερος τουριστικός προορισμός στη Λατινική Αμερική.

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