Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες: Αναφορές για νεκρούς, τραυματίες και ζημιές – Προειδοποιήσεις για τσουνάμι (Videos)

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Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το πρωί της Δευτέρας τις νότιες Φιλιππίνες, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια, διακοπές ρεύματος και τηλεπικοινωνιών, ενώ ενεργοποιήθηκαν προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε πολλές χώρες του Ειρηνικού.
Οι αρχές εξετάζουν αναφορές για τουλάχιστον πέντε νεκρούς, ενώ έχουν ήδη επιβεβαιωθεί τραυματισμοί και εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή του επίκεντρου.
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:37 τοπική ώρα (01:37 ώρα Ελλάδας) στον θαλάσσιο χώρο νότια της νήσου Μιντανάο. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών (USGS), το επίκεντρο βρισκόταν κοντά στην πόλη Τζένεραλ Σάντος, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε μεταξύ 10 και 35 χιλιομέτρων, ανάλογα με τις εκτιμήσεις των διαφόρων σεισμολογικών υπηρεσιών.
Ο αξιωματικός της αστυνομίας Ρόμπερτ Νταγκάν δήλωσε ότι αρκετά κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή κατέρρευσαν, ενώ κατοικίες μετατράπηκαν σε ερείπια.
Στην Τζένεραλ Σάντος, πόλη άνω των 700.000 κατοίκων, καταγράφηκαν πτώσεις δομικών υλικών, ζημιές σε κτίρια και οχήματα, ενώ ένα τετραώροφο εμπορικό κτίριο υπέστη μερική κατάρρευση.
Οι πρώτες πληροφορίες από τις τοπικές αρχές έκαναν λόγο για έναν νεκρό και τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες.
Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές επαληθεύουν αναφορές για τουλάχιστον πέντε θανάτους στην περιοχή της Τζένεραλ Σάντος, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημος τελικός απολογισμός.
Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί καταρρεύσεις και ζημιές.
Λίγες ώρες μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησε ισχυρός μετασεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο νότια της επαρχίας Σαρανγκάνι στη Μιντανάο.
Σύμφωνα με το USGS, η νέα δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και σημειώθηκε περίπου οκτώ χιλιόμετρα νότια της επαρχίας.
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλοι ισχυροί μετασεισμοί τις επόμενες ώρες ή ημέρες.
Ο σεισμός ενεργοποίησε προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε πολλές χώρες της περιοχής.
Το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού (PTWC) προειδοποίησε ότι κύματα ύψους από 1 έως 3 μέτρα θα μπορούσαν να πλήξουν τις ακτές των Φιλιππίνων, ενώ κύματα από 0,3 έως 1 μέτρο ενδέχεται να φτάσουν σε περιοχές της Ινδονησίας και της Μαλαισίας.
Στην επαρχία Σουλτάν Κουνταράτ και στη Σαρανγκάνι καταγράφηκαν κύματα περίπου ενός μέτρου, ενώ στην Ινδονησία μετρήθηκε κύμα ύψους 83 εκατοστών κοντά στο νησί Σουλαουέζι.
Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των ακτών της χώρας, από την Οκινάουα έως περιοχές ανατολικά του Τόκιο.
Οι αρχές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας και της Μαλαισίας κάλεσαν τους κατοίκους παράκτιων περιοχών να μετακινηθούν άμεσα σε μεγαλύτερο υψόμετρο.
Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.
«Παρακαλώ ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις για τσουνάμι. Μετακινηθείτε αμέσως σε υψηλότερο έδαφος. Μην περιμένετε. Η ζωή σας είναι πιο σημαντική από οτιδήποτε αφήνετε πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, οι κρατικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές.
Πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί στις Φιλιππίνες από τις αρχές του 2026 και έναν από τους ισχυρότερους παγκοσμίως τους τελευταίους μήνες. Οι Φιλιππίνες βρίσκονται πάνω στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πλέον σεισμογενείς ζώνες του πλανήτη, όπου καταγράφονται συχνά ισχυροί σεισμοί και ηφαιστειακή δραστηριότητα.
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