Έκκληση Τραμπ στο Ιράν για αποκλιμάκωση: «Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει»

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Μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έστειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Μιλώντας στο Foxnews, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά πια. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.
Spoke with President Trump. We'll have more on Fox News in a few minutes.— Trey Yingst (@TreyYingst) June 7, 2026
"What I would suggest to Iran: You've shot your missiles, that's enough. Get back to the table and make a deal," President Trump told Fox News.
Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «θα τηλεφωνήσω στον Νετανιάχου αμέσως και θα του πω να μην ανταποδώσει τα πυρά».
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