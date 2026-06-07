Έκκληση Τραμπ στο Ιράν για αποκλιμάκωση: «Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει»

Μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έστειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο Foxnews, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά πια. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Spoke with President Trump. We'll have more on Fox News in a few minutes.



"What I would suggest to Iran: You've shot your missiles, that's enough. Get back to the table and make a deal," President Trump told Fox News. — Trey Yingst (@TreyYingst) June 7, 2026

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «θα τηλεφωνήσω στον Νετανιάχου αμέσως και θα του πω να μην ανταποδώσει τα πυρά».

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση του Ιράν σε δύο κύματα με πυραύλους στο Ισραήλ – Σειρήνες στο βόρειο τμήμα της χώρας (video)

Νέα χυδαία επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο: «Είτε είσαι ηλίθια, είτε διεφθαρμένη» (video)

Το IDF δήλωσε ότι θα κάνει έρευνα για τον πυροβολισμό που σκότωσε βρέφος 7 μηνών… 48 ώρες μετά