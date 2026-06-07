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07.06.2026 23:29

Έκκληση Τραμπ στο Ιράν για αποκλιμάκωση: «Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων – Θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει»

07.06.2026 23:29
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Μήνυμα στο Ιράν να σταματήσει την κλιμάκωση των επιθέσεων στο Ισραήλ και να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων έστειλε πριν από λίγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο Foxnews, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε: «Αυτό που θα πρότεινα στο Ιράν είναι: Ρίξατε τους πυραύλους σας, αρκετά πια. Επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και κλείστε συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «θα τηλεφωνήσω στον Νετανιάχου αμέσως και θα του πω να μην ανταποδώσει τα πυρά».

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