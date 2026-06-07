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07.06.2026 22:17

Επίθεση του Ιράν με πυραύλους στο Ισραήλ – Σειρήνες στο βόρειο τμήμα της χώρας

07.06.2026 22:17
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Το Ιράν εξαπολύει πυραυλική επίθεση κατά του βόρειου Ισραήλ. Πρόκειται για την πρώτη εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ μετά την κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε στις 8 Απριλίου.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) αναφέρει ότι εντόπισε την εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν και καταβάλλει προσπάθειες για την αναχαίτιση της απειλής, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σειρήνες ηχούν σε ολόκληρο το βόρειο Ισραήλ εν μέσω της ιρανικής επίθεσης.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζάι ανέφερε πως η Τεχεράνη θα ανταποκριθεί «αποφασιστικά» στην τελευταία ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού, η οποία προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 11.

«Θα δώσουμε μια αποφασιστική και οδυνηρή απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος στη Νταχίγιε», έγραψε. «Αυτά τα λυσσασμένα σκυλιά πρέπει να τιμωρηθούν και να τεθούν στη θέση τους», πρόσθεσε.

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