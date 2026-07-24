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24.07.2026 12:52

Μουντιαλ: Πώς αντέδρασαν οι τηλεθεατές στα διαφημιστικά σποτ στην διάρκεια των αγώνων

24.07.2026 12:52
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Τις ημέρες του Μουντιάλ ερευνητές/αναλυτές ΜΜΕ στις ΗΠΑ προβληματίστηκαν για τον αντίκτυπο (θετικό ή αρνητικό) που είχαν στους τηλεθεατές, οι μεταδόσεις διαφημίσεων στα διαλείμματα των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων, εξετάζοντας κατά πόσο η συχνότητα τους επηρεάζει τη στάση τους.

Η νέα έρευνα της DoubleVerify, της κορυφαίας πλατφόρμας λογισμικού για την επαλήθευση της ποιότητας των μέσων ενημέρωσης, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των διαφημίσεων, όπως περιγράφεται από αμερικανικά ΜΜΕ, έδειξε ότι το 40% των τηλεθεατών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου συνέχιζε να παρακολουθεί μια διαφήμιση ακόμα και όταν αυτή επαναλαμβανόταν.

Βέβαια με μια άλλη ανάγνωση το έρευνα της έρευνας σημαίνει ότι το 60% δεν ήταν και τόσο ικανοποιημένο και ότι αποσπούσε την προσοχή του.

Οι τηλεθεατές φαίνεται, σε μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων, όπως το Μουντιάλ, να δέχονται μερικές επαναλήψεις — ίσως μία έως δύο φορές κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα, σύμφωνα με τη μελέτη.

Το 44% εκείνων που αποτέλεσαν το αντιπροσωπευτικό δείγμα της έρευνας, συμφωνεί ότι η επανάληψη επηρεάζει θετικά την αναγνωρισιμότητα της μάρκας του διαφημιζόμενου προϊόντος. Αλλά μήπως το υπόλοιπο 56% έχει πρόβλημα με την επαναπροβολή;

Ένας αγώνας ποδοσφαίρου διαθέτει λιγότερο τυπικό διαφημιστικό απόθεμα σε σύγκριση με τους ζωντανούς αγώνες αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL), μπάσκετ ή μπέιζμπολ. Αυτά τα αθλήματα έχουν φυσικά διαλείμματα.

Μέχρι πρόσφατα, ο αγώνας ποδοσφαίρου αποτελούταν από δυο 45λεπτης διάρκειας ημίχρονα, χωρίς φυσικά – ενδιάμεσα – διαλείμματα. Τώρα όμως, με το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA που μόλις ολοκληρώθηκε, έχουν προστεθεί δύο διαλείμματα ενυδάτωσης, ένα σε κάθε ημίχρονο διάρκειας δυόμισι λεπτών το καθένα..

Συνολικά, εκτιμάται ότι υπάρχουν 15 έως 20 λεπτά παραδοσιακού τηλεοπτικού χρόνου σε αυτούς τους ποδοσφαιρικούς αγώνες προς εμπορική αξιοποίηση.

Επιπλέον, Fox και Telemundo έβγαλαν στον «αέρα» μια ποικιλία διαφημιστικών μηνυμάτων και λογότυπων που εμφανίζονται στην οθόνη, ως μέρος των συνολικών διαφημιστικών τους προσπαθειών. Αυτό περιελάμβανε διαφημιστικά γραφικά μηνύματα διάρκειας 5 έως 10 δευτερολέπτων, τύπου «squeeze-back» και «picture-in-picture». Μία άλλη έρευνα έδειξε ότι είχαν θετικό αποτέλεσμα.

Η κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Fox σημείωσε πολύ καλύτερη βαθμολογία «προσοχής» – 23% υψηλότερη από τον μέσο όρο των προγραμμάτων της Fox -, σύμφωνα με εκτιμήσεις της iSpot.

Η βαθμολογία προσοχής σχετίζεται επίσης με την παρατήρηση του «ποσοστού διακοπής».

Το ποσοστό διακοπής είναι το ποσοστό των συνολικών προβολών τηλεοπτικών ή βίντεο διαφημίσεων που τερματίζονται πρόωρα, επειδή ο θεατής «φεύγει» πριν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή της διαφήμισης.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την Αυτόματη Αναγνώριση Περιεχομένου (ACR- Automatic Content Recognition) σε έξυπνες τηλεοράσεις και αποκωδικοποιητές, οι οποίοι παρακολουθούν τη συμπεριφορά των θεατών δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο κατά τη διάρκεια μιας διαφήμισης, εξηγεί αναλυτής του MediaPost.

Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ένα όριο συχνότητας διαφημίσεων για τους θεατές — τέσσερις έως πέντε φορές και άνω — πέρα από το οποίο συνήθως αρχίζει να εμφανίζεται η «κόπωση».

Τα ευρήματα αυτά από την παρατήρηση των απευθείας μεταδόσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ίσως αποτελέσουν διδάγματα στον τομέα των ζωντανών καλύψεων μεγάλων- και όχι μόνον τέτοιων- αθλητικών γεγονότων καθώς οι τηλεθεατές στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε streaming περιβάλλον καθώς οι ιντερνετικές πλατφόρμες περιεχομένου τα τελευταία χρόνια επενδύουν συστηματικά και με κλιμάκωση σε αθλητικά γεγονότα με ζωντανές καλύψεις.

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