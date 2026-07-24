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24.07.2026 14:27

Απάτη με δήθεν λογιστή και στην Άνδρο – Άρπαξε τα κοσμήματα ηλικιωμένης, συνελήφθη 44χρονος

24.07.2026 14:27
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Εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Άνδρου υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης γυναίκας, με τη σύλληψη ενός 44χρονου Έλληνα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ηλικιωμένη δέχθηκε τηλεφώνημα χθες, Πέμπτη 23 Ιουλίου, από άτομο που προσποιήθηκε τον λογιστή της και την έπεισε να τοποθετήσει τιμαλφή σε εξωτερικό χώρο της κατοικίας της, δήθεν για καταγραφή τους για φορολογικούς λόγους.

Ενώ η συνομιλία βρισκόταν σε εξέλιξη, ο 44χρονος αφαίρεσε τα κοσμήματα από το σημείο. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη λίγες ώρες αργότερα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα τιμαλφή, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους.

Από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του 44χρονου εκκρεμούσαν περιοριστικοί όροι για άλλες υποθέσεις απάτης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η τυχόν συμμετοχή συνεργών του και η εμπλοκή του σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:07
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