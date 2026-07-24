Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Εύβοια, Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

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Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Σποράδων, ενόψει της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Παρόμοιο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι της Εύβοιας.

Στο μήνυμα γίνεται λόγος για τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για τις επόμενες 12 ώρες.

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🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στις Π. Ε. #Μαγνησίας και #Σποράδων από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

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🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Φθιώτιδας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνoί σε Κεντρική και Βόρεια #Εύβοια και #Σκύρο από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2026

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, τις μετακινήσεις σε δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, καθώς και τις υπαίθριες ή θαλάσσιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κεραυνική δραστηριότητα στην Περιφερειακή Ενότητα #Λάρισας από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα και για τις επόμενες 12 ώρες. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



ℹ️… July 24, 2026

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