search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.07.2026 14:00

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Εύβοια, Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

24.07.2026 14:00
vroxi 6654- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Σποράδων, ενόψει της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Παρόμοιο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι της Εύβοιας.

Στο μήνυμα γίνεται λόγος για τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για τις επόμενες 12 ώρες.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, τις μετακινήσεις σε δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, καθώς και τις υπαίθριες ή θαλάσσιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Διαβάστε επίσης:

Εντυπωσιακό σκηνικό στη Χαλκιδική – Υδροστρόβιλος στα ανοιχτά της Ουρανούπολης (video)

Σταύρος Γεωργίου: «Πιθανόν το κίνητρο να είναι διαφορετικό» λέει η οικογένειά του ποινικολόγου – Ζητά να συνεχιστεί η έρευνα

«Τα μαζεύει» ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδας: Το ETCS θα λειτουργεί ως το τέλος Αυγούστου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τρωάδες» του Ευριπίδη στην Επίδαυρο – Νέες φωτογραφίες και μια ιστορική πρωτοβουλία για την προσβασιμότητα

photo 1
ADVERTORIAL

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

mitsotakis-vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων – Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση για αυτές τις αλλαγές (Video)

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ανθόφυτο Αιτωλοακαρνανίας, σηκώθηκαν έξι εναέρια μέσα

skai_dikigoroi
MEDIA

ΣΚΑΪ: Δύο δικηγόροι, ένα επίθετο, ένα μπάχαλο στη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

TSIPRAS_ELAS_LOGO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Στενή» η πόρτα της ΕΛΑΣ για τους «πρώην»

mitsotakis- tsipras- androulakis – syrigos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Ερώτημα των… διακοπών ο χρόνος εκλογών, οι εκκρεμότητες του Τσίπρα, το… Παγκρήτιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και το παζλ του Συρίγου με τα F35 και S400

SYROS_ISLAND
ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Θρίλερ με τον θάνατο της διασώστριας, ο καβγάς εξελίχθηκε σε τραγωδία

stavrosgeorgiou_dolofonia
ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς «έσπασε» και ομολόγησε ο 28χρονος – Πούλησε στην Ομόνοια το λάπτοπ του ποινικολόγου, ψάχνουν και το κινητό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:08
parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«Τρωάδες» του Ευριπίδη στην Επίδαυρο – Νέες φωτογραφίες και μια ιστορική πρωτοβουλία για την προσβασιμότητα

photo 1
ADVERTORIAL

Ο Ανδρέας Πιστιόλης στο Allwyn Game Time για τον Ομπράντοβιτς και τη νέα εποχή του Παναθηναϊκού

mitsotakis-vouli-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συνταγματική αναθεώρηση: Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων – Θα ζητήσουμε λαϊκή νομιμοποίηση για αυτές τις αλλαγές (Video)

1 / 3