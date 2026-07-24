Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 σε Εύβοια, Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες για ισχυρές βροχές και καταιγίδες

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Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εστάλησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας και Σποράδων, ενόψει της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Παρόμοιο μήνυμα έλαβαν και οι κάτοικοι της Εύβοιας.
Στο μήνυμα γίνεται λόγος για τοπικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για τις επόμενες 12 ώρες.
Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Τα φαινόμενα ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεις, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.
Παράλληλα, συνιστάται στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από χειμάρρους και ρέματα, τις μετακινήσεις σε δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, καθώς και τις υπαίθριες ή θαλάσσιες δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.
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