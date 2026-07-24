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24.07.2026 12:42

«Τα μαζεύει» ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδας: Το ETCS θα λειτουργεί ως το τέλος Αυγούστου

24.07.2026 12:42
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Να… σβήσει τη φωτιά που άναψε ο ίδιος με τα όσα είπε στη Βουλή επιχειρεί ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδας, Χρήστος Παληός, ο οποίος είχε παραδεχθεί ότι το σύστημα αυτόματης πέδησης (ETCS) δεν λειτουργεί.

Σε νέα του δήλωση, ο Χ. Παληός σημειώνει ότι «όπως έχει δεσμευθεί η Κυβέρνηση και η Διοίκηση της εταιρείας μας, στο τέλος Αυγούστου 2026 ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Το ETCS, δηλαδή το σύστημα αυτόματης πέδησης, έχει ήδη εγκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος του άξονα και έως τέλος Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί.

Η εγκατάσταση του ETCS πρέπει να διακρίνεται από την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του και θα τεθεί σε λειτουργία μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών πιστοποίησης και αδειοδότησης. Παράλληλα, έχει τεθεί σε λειτουργία πρόσθετη δικλείδα ασφάλειας απέναντι σε ανθρώπινα λάθη, το railway.gov.gr, που λειτουργεί στο Κέντρο Ελέγχου σε 24ωρη βάση, εντοπίζοντας αυτόματα κινδύνους στην κυκλοφορία των αμαξοστοιχιών».

Υπενθυμίζεται ότι μιλώντας στην ακρόαση των υποψηφίων για πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο των Σιδηροδρόμων Ελλάδας στην επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, ο Χ. Παληός είχε δηλώσει ότι «δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS», εξηγώντας ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη, πλην ενός τμήματος λόγω της κακοκαιρίας Daniel. Προσέθεσε ότι τα τμήματα από Πλατύ έως Θεσσαλονίκη και από Κιάτο έως Ροδοδάφνη είναι εγκατεστημένα και αδειοδοτημένα από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένονται εγκρίσεις και για τα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.07.2026 15:08
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